A fost ales constructorul pentru noul stadion din Brașov

Compania Națională de Investiții a stabilit firma care va construi noul stadion din Brașov, un proiect de peste 100 de milioane de lei care va schimba complet infrastructura sportivă din oraș. Potrivit publicației BizBrașov, licitația a fost câștigată de asocierea formată din BOGART, ca lider, Eren Cons, General Construct și Arcadia AEN Architecture & PM.

Valoarea ofertei câștigătoare este de 103,17 milioane de lei, fără TVA, sub bugetul estimat inițial de 109,1 milioane de lei. Durata lucrărilor a fost stabilită la 19 luni de la semnarea contractului.

Deși câștigătorul a fost desemnat, contractul nu a fost încă semnat. Procedura este în curs de analiză și depinde de aprobarea finanțării.

Primăria Brașov va contribui cu 25% din valoarea investiției. La licitație au participat mai multe asocieri de firme, printre care MIS Grup, Electrogrup, OVI Construction & Real Estate sau Nord Conforest, alături de alte companii din domeniul construcțiilor și proiectării.

Cum va arăta noul stadion din Brașov

Noua arenă va fi construită pe locul vechiului stadion „Tineretului”, care urmează să fie demolat complet din cauza problemelor structurale și va avea o capacitate de 9.716 locuri, inclusiv spații pentru VIP, presă și persoane cu dizabilități. Proiectul prevede:

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

patru corpuri principale: două tribune și două peluze

clădiri cu regim de înălțime parter plus două etaje retrase

o parcare cu 324 de locuri

Arena existentă, construită în jurul anului 1937, are aproximativ 8.800 de locuri și este considerată depășită. Expertizele tehnice au arătat că structura este afectată grav și prezintă degradări vizibile, ceea ce a dus la decizia demolării integrale.

În municipiul Brașov există un deficit de infrastructură sportivă, în special pentru sportul de masă. Datele arată că în zona metropolitană sunt înregistrate 313 cluburi și asociații sportive, în creștere cu 26% față de 2015. Dintre acestea, 230 activează chiar în municipiu, inclusiv cluburi de fotbal.

Noul stadion este văzut ca o investiție necesară pentru dezvoltarea sportului local și pentru modernizarea orașului.