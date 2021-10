Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, incidentul s-a petrecut la Școala „Anastasie Panu” din Huși, pe 6 octombrie, într-o pauză.

Elevul de 14 ani ar fi ieșit la fereastră pentru a-și anunța un coleg, aflat în curtea școlii, să nu îl aștepte, pentru că mai are o oră. Zarva din clasă a atras atenția profesorului de serviciu, care a intrat în sală și l-a lovit pe elevul de la fereastră. „I-a dat o castană”, susține bunica adolescentului, care mai spune că, după câteva minute, dascălul a revenit în sala de clasă și a continuat să lovească elevul.

„Mi-a povestit că a fost lovit cu pumnul în cap de acest profesor, care s a întors în clasă și l-a luat la rost că vine cu aere din țări străine și l-a tras si de păr. Așa a înțeles profesorul să acționeze. Domnul profesor putea să ne anunțe pe noi, dirigintele sau să îi scadă nota la purtare, nu să-l bată. Am mers la poliție, am dat declarații. Seara a acuzat dureri de cap și am mers la spital, unde a rămas internat peste noapte”, a precizat bunica băiatului.

„Dumnealui are o activitate frumoasă la catedră”

Pe lângă ancheta polițiștilor, care desfășoară cercetări pentru purtare abuzivă, la nivelul școlii a fost declanșată o anchetă internă, fiind sesizată comisia de disciplină.

„Domnul profesor și-a asumat cele întâmplate, își cere scuze! Ne-a surprins incidentul. Dumnealui are o activitate frumoasă la catedră, n-au mai fost probleme. Ne pare rău de cele întâmplate!”, a declarat Oana Benchea, directorul Școlii Anastasie Panu.

Elevul lovit de profesori se află în grija bunicilor, părinții acestuia rămânând în Austria. În ultimul an, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar, în Vaslui, 197 de elevi s-au întors din străinătate și au solicitat reînscrierea în unitățile de învățământ din județ.

Citeşte şi:

Directoarea liceului din Botoșani unde predă profesoara cu discursuri antivaccinare a intrat în concediu medical

Senatoarea Șoșoacă amenință cu demonstrații pentru profa de muzică din Botoșani care sfătuia copiii să nu meargă la spital

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Țiriac, propunere fără precedent împotriva pandemiei COVID-19: „Du-te în junglă dacă vrei asta!”

Playtech.ro Adevărul nebănuit despre relația dintre Monica și Mr. Pink. Bombă! Nu ar fi bănuit nimeni

Observatornews.ro Trei cunoscuți dansatori italieni au murit în deșertul din Arabia Saudită. Tinerii au sfârşit într-o râpă, la Riad

HOROSCOP Horoscop 18 octombrie 2021. Săgetătorii au multe de învățat, rapid, din mers, ca să poată recupera ce au pierdut

Știrileprotv.ro Doi tineri bolnavi de Covid-19 au murit în curtea spitalului din Craiova. Nu aveau comorbidități

Telekomsport Frumoasa sportivă a ţării, şocată după ce şi-a făcut analizele. Ce rezultat a citit: "Homosexualitate, risc ridicat". "Diagnosticul" medicului a bulversat-o

PUBLICITATE Lasă-ți cardul acasă! Cum să plătești cu telefonul mobil și la ce te ajută