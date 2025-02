Pasiunea pentru păsări a început la 12 ani

Elev în clasa a IX-a la Liceul Agricol Bistrița, Fineas a descoperit încă din copilărie dragostea pentru animale, influențat de bunicul său.

„Părinții mei au o mică fermă de vaci, iar bunicul meu a fost toată viața crescător de animale. Mă bucur că pot duce mai departe iubirea pe care bunicul meu o avea pentru necuvântătoare. Din păcate, el a decedat recent, dar știu că este tare mândru de mine”, a spus adolescentul.

La doar 12 ani, și-a cumpărat prima pereche de păsări – două rațe mandarine, care l-au fascinat prin penajul lor spectaculos.

În prezent, tânărul pasionat crește peste 200 de păsări în gospodăria sa. Printre speciile de păsări, îngrijite de băiat, se numără: porumbei, rațe, fazani, păuni, turturele și găini de rasă.

Fiecare specie are propria boxă, astfel încât exemplarele să nu se amestece și să fie crescute în condiții optime.

Rutina zilnică: trezire la ora 5, pentru îngrijirea păsărilor

Programul lui Fineas este unul extrem de riguros.

În fiecare dimineață, la ora 5:00, înainte de a pleca la școală, el se asigură că toate păsările au hrană și apă.

„În timpul săptămânii, când am de mers și la școală, mă trezesc la 5, mă duc și le pun apă și mâncare tuturor, apoi mă schimb și merg la școală. Apoi, la 15.30 când ajung acasă, le mai pun încă o dată apă și mâncare. Adun ouăle, în medie cam 50-60 de ouă zilnic, fac curățenie”, a explicat băiatul.

Uneori, a mai lipsit de la școală pentru a îngriji păsările.

„Unii profesori nu mă cred că eu chiar din această cauză mai lipsesc. Îi și înțeleg… mai ales când văd câți tineri au preocupări dubioase. Dar eu lipsesc doar pentru a îngriji păsările! Nu am alte distracții”, a spus elevul.

Performanță remarcabilă: 11 titluri de campion la prima competiție

Pentru a-și perfecționa cunoștințele despre creșterea păsărilor, adolescentul s-a documentat intens de pe internet și a cerut sfatul crescătorilor de păsări cu experiență.

Munca sa a dat roade la Expoziția Județeană de Porumbei, Păsări de Curte și Exotice din Bistrița. Elevul unde a participat cu 25 de păsări și a obținut 11 titluri de campion.

„Aceasta fiind prima mea expoziție la care particip sunt foarte mândru că am reușit să câștig 11 titluri de campion. Este o dovadă că am crescut păsări de calitate foarte bună și încadrate în standardul rasei”, afirmă Fineas.

Fineas și-a transformat pasiunea într-o mică afacere. Vinde ouă la prețuri între 10 și 35 de lei, în funcție de specie.

„Nu am făcut un calcul exact cu cât am cheltuit și cât am câștigat, dar sunt pe plus”, spune adolescentul.

Planurile lui Fineas sunt ambițioase. El își dorește să urmeze o carieră în medicină veterinară.

Fineas Rus vrea și să deschidă, în Monariu, o mică grădină zoologică unde copiii și adulții să poată descoperi frumusețea păsărilor exotice.

