Elevi din Cluj-Napoca, scoși de la ore din cauza pletelor. Un elev al Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca a dezvăluit pe pagina sa de Facebook că marți, 17 octombrie, el și alți 20 de colegi au fost scoși din sălile de clasă și duși în curte unde urmau să fie dați afară din instituție.

”Astăzi , eram la ora de chimie, stăteam liniștit și îmi vedeam de treaba mea, deodată intră marele Dom’ Director la mine în clasă. Din cauza părului meu ‘indecent de lung’ am fost scos de la oră, ajungând în curte mă aflu alături de încă 20-25 de elevi din școală (băieți) cu păr lung sau barbă așteptând să fim scoși din școală. Da, ați citit bine, pentru că avem părul lung sau barbă am fost scoși din perimetrul liceului. Singurul lucru pe care pot să îl spun, e că mă bucur că am ajuns în secolul XXI unde capacitatea ta psihică încă este determinată după cum te îmbraci respectiv cum arăți. […] Și chiar va rog să dați share, să ajungă povestea asta din Cluj în toată țara”, a explicat Tudor.