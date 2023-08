„Elevii mei au ochii goi”. Olimpici din Odesa au luat o pauză de la război în București

S-a sunat de intrare și pe holurile Colegiului Național „Mihai Viteazul” din București e din nou liniște. Lui Ilya i-au plăcut tocmai sălile mari ale liceului, holurile lungi și largi care se umplu de viață în cele zece minute de pauză ca apoi să tacă. Băiatul de 15 ani, într-a zecea, are aproape un metru 80 și poartă cămașă albă, cravată roșie și o vestă cu însemnele școlii sale – Liceul „Richelieu” din Odesa. Toți colegii lui poartă uniformă, de altfel.

Ilya, pe holul CNMV

Este luna mai, chiar înainte să se termine școala, și profesorii lor au organizat această călătorie de o săptămână la București ca să-i mai facă să uite de război, de atacurile aeriene care-i alungă la subsol unde încearcă să-și continue lecțiile. „Elevii de aici sunt foarte de treabă. Și m-au impresionat sălile de clasă, este un spațiu foarte mare, încăpător. Am fost în centrul orașului, care e foarte frumos, am văzut fântânile de la Piața Unirii. Din păcate, n-am mai ajuns și la Parlament, ne-ar fi plăcut”, povestește Ilya, care a reușit să vadă din București.

Recomandări REPORTAJ. Cum a arătat prima zi în libertate a fraților Tate: muzică în boxe, șampanie și masaj thailandez. „Dumnezeu știe că nu am făcut nimic greșit”. Ce spun reprezentanții victimelor

Învață alternativ online și față în față, din cauza atacurilor aeriene

Băiatul abia a ieșit de la olimpiada de fizică și matematică, o competiție amicală mai mult, organizată între elevii olimpici ucraineni și cei români. La un an de la începerea războiului, familia sa a decis să se întoarcă la Odesa, după ce a stat o perioadă în Moldova, apoi în Ungaria și cel mai mult în Constanța, România.

S-a întors la școala sa unde programul este unul adaptat la condițiile stării de urgență din țară. Fiindcă au un buncăr mic unde se pot adăposti pe timpul alertelor aeriene, elevii au fost împărțiți în două grupe care învață alternativ online și față în față. Băiatul se simte totuși norocos că poate să meargă la școală și să-și continue pregătirea pentru olimpiadă. Este pasionat de fizică și astrofizică.

„În Ucraina s-au schimbat multe. La început era foarte greu, dar oamenii în timp s-au obișnuit cu situația. În primul rând, problema principală e legată de alarmele de atac aerian, unii oameni intrau în panică. În plus, pe stradă sunt mulți militari înarmați, sunt și unele reguli. De pildă, unele clădiri nu pot fi fotografiate, nu poți să pozezi militarii și, de asemenea, mașinile militare. Apoi, sunt multe puncte de control prin oraș”, explică noua realitate Ilya.

Recomandări EXCLUSIV. Procurorul care a stat în faţa porţii lui Dincă, criminalul din Caracal, scapă de acuzaţiile penale. Ce fac azi cei care n-au salvat-o pe Alexandra Măceșanu

Ilya este pasionat de fizică și astrofizică.

Aproape 1.300 de școli din Ucraina au fost distruse de când a început războiul, adică 11% din totalul la nivel național. Dintre ele, 223 au fost rase cu totul, potrivit unei cercetări a organizației CEDOS. De asemenea, aproape 500 de copii au fost uciși și peste o mie răniți de la începutul agresiunii ruse în Ucraina, potrivit proiectului Children of War.

Publicația de educație Școala 9 a vizitat un liceu din Odesa în noiembrie anul trecut. Instituția fusese transformată în întregime în centru de ajutorare pentru refugiații intern.

„Cei care sunt plecați din țară pot învăța la distanță. Dar și dacă ești în Odesa, poți să alegi să faci două zile online și trei fizic, în școală. Apoi, săptămâna următoare invers”, mai povestește olimpicul care visează deja la o universitate peste hotare. „Am de gând să aplic la niște universități în Europa sau America, voi aplica la mai multe și apoi voi alege în funcție de care mă vor alege.”

Recomandări Trebuia să monitorizeze cazurile de abuz din Ilfov și în același timp lucra și într-un azil al groazei. „Orice salariat are dreptul de a munci la diferiți angajatori”

„Vreau direct într-a cincea”

Elevii ucraineni și români, în timpul schimbului de experiență.

Își dorește să continue să studieze fizica la cel mai înalt nivel. „Noi nu avem clasa zero, începem de la clasa întâi și cu toate că eram mic, când am intrat la școală am fost foarte dezamăgit în prima săptămână când am aflat că nu am în orar fizică și chimie. Am întrebat-o pe mama când o să fac fizică și chimie și mi-a zis că într-a cincea. Păi, hai în clasa a cincea, i-am spus atunci”, povestește băiatul.

În școala lui există un program special de pregătire pentru elevii performanți în matematică, chimie, biologie și informatică. În timpul pandemiei și apoi de când a izbucnit războiul a învățat online, dar a continuat să se pregătească. „A fost puțin plictisitor să stai numai la calculator și să înveți. Dar a fost mai bine decât să nu faci nimic.”

Olimpicii au fost însoțiți la București de cel mai cunoscut profesor din Ucraina, Viktor Pavel. Acesta a devenit un star pe YouTube, unde își încarcă lecțiile de fizică. Profesorul are aproape 80 de milioane de vizualizări la cele peste 700 de lecții încărcate pe internet.

Viktor Pavel, profesor de fizică din Ucraina

O pauză de la probleme, în România

Pavel Kogan, directorul școlii lui Ilya, este cel care a avut ideea să-i aducă pe elevi în România. Și el a locuit aici o perioadă până a decis în acest an să se întoarcă la Odesa. Școala sa, care avea 130 de elevi înainte de război, mai numără azi doar 40. Restul sunt refugiați prin Europa și se mai conectează online.

Pavel Kogan, directorul școlii din Ucraina

De la începutul războiului, aproape jumătate dintre copiii Ucrainei au fost forțați să plece de acasă: două milioane sunt refugiați în alte țări și 2,5 milioane sunt refugiați intern, în zona mai sigure, potrivit organizației Unicef.

„Acum, când mă uit la elevii mei, văd că au ochii goi. De asta am decis să facem ceva. Una dintre idei a fost să organizăm grupuri de copii și să facem acest schimb de experiență între Ucraina și România și să le oferim oportunitatea pentru 5-6 zile să respire un alt aer, să ia o pauză de la probleme, să le arătăm că sunt modalități de a trăi mai bine, normal”, spune bărbatul.

Acesta a locuit până acum zece ani în SUA și cu banii strânși acolo s-a întors în țară ca să-și urmeze visul pe care l-a avut dintotdeauna: să conducă o școală. Abia a simțit că viața lui intră pe un făgaș normal când a izbucnit războiul și atunci a fugit în România unde a contribuit la organizarea hubului educațional de la Colegiul „Mihai Viteazul”.

„M-am întors în Ucraina pentru totdeauna. Stop”

„La începutul războiului, în primele săptămâni, mi-a fost teamă că vom pierde totul în Ucraina pentru că armata rusească se mișcă destul de repede. Unele orașe vor fi foarte greu de reconstruit, ne va lua ani. Apoi am început să mă pregătesc pentru a mă muta într-o altă țară, ca România. Una dintre idei, când m-am gândit ce aș putea să fac, a fost de a crea o școală. Dar acum cred că totul va fi bine și de aceea m-am întors în Odesa. Pentru totdeauna. Stop”, spune bărbatul cu determinare.

A semnat și un parteneriat cu liceul din București ca să mai aducă și alți elevi în schimburi de experiență similare la noi. „Nu am avut însă bani pentru a aduce mai mulți copii, doar acest grup ni l-am permis. Această echipă nu a mai fost în România și cred că majoritatea n-au mai ieșit din Ucraina. Vorbim de o școală de stat, adică majoritatea părinților acestor copii nu au posibilitatea să călătorească, nu-și permit. Cei care își permit, dau copiii la școli private”, mai spune Pavel Kogan.

Directorul liceului ucrainean a semnat un parteneriat cu CNMV pentru a continua schimburile de experiență.

Cei care doresc să-i sprijine pe profesorii ucraineni să continue proiectul de schimburi de experiență îl pot contacta pe profesorul Pavel Kogan la adresa ostrovok01@gmail.com sau la numărul +380974851975.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro LOCUL DIN ROMANIA unde David Popovici a plecat in vacanta. LECTIE DE MODESTIE pentru romani

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

PUBLICITATE Hub de inovație și învățare continuă pentru medici

FANATIK.RO Camera în care să nu ții niciodată routerul Wi-Fi. Se pierde semnalul, iar internetul poate cădea oricând

Știrileprotv.ro Ce au observat analiștii după atacul ucrainenilor asupra navei ruse de război. S-a folosit aproape jumătate de tonă de TNT

Observatornews.ro 19 județe intră în câteva ore sub avertizări cod galben și portocaliu de vreme severă. Ploi torențiale, grindină și vijelii până duminică dimineață

Orangesport.ro Revoltă în direct, cu fotbalistul Farului prins la mijloc: "Dacă tu poţi ţipa la Hagi... S-a terminat cu tot! A fost cel mai protejat fotbalist"

Unica.ro Așa a apărut Cătălin Botezatu aseară la UNTOLD! Costumul Versace costă 3000 de dolari, dar alt detaliu a atras atenția