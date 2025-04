De asemenea, se afla la al optulea zbor turistic al zilei, șapte dintre acestea fiind realizate fără probleme, au precizat anchetatorii federali.

Nu au fost recuperate aparate de înregistrare video sau camere de pe elicopterul Bell 206, a declarat NTSB, și niciunul dintre echipamentele de la bord nu a înregistrat informații care să ajute investigația.

Scafandrii NYPD continuă căutările pentru componentele esenţiale ale aparatului, printre care rotorul principal, cutia de viteze, rotorul de coadă şi tronsoanele din spate ale elicopterului.

A helicopter crashed into the Hudson River near Pier 25 in New Jersey on Thursday afternoon. The incident occurred close to West Side Highway and Spring Street. Police report emergency vehicles on scene and traffic delays in the area. pic.twitter.com/EQicWzixsa