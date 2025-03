Elisaveta Dmitrievna Peskova s-a căsătorit cu Daniil Romașov pe 14 iulie 2024, conform copiei actului de căsătorie, și a preluat numele acestuia. Bărbațul divorțase oficial cu doar 2 zile înainte de nuntă.

Cuplul are un fiu de 5 luni, născut la Spitalul Clinic Lapino din regiunea Moscovei.

Daniil Romașov s-a învârtit în cercurile elitei din Sankt Petersburg încă de la o vârstă fragedă. La 19 ani, a devenit coproprietar al companiei imobiliare NBK-Construction LLC, alături de Andrei Skoblov, un om de afaceri cu legături strânse cu guvernatorul regiunii, Alexandr Beglov.

Tânărul a primit apoi 35% din companie, iar restul de 65% a rămas la fondatorul Andrei Skoblov, fiul lui Valeri Skoblov, care din 1991 până în 2003 a fost directorul Școlii Militare Suvorov din Sankt Petersburg. În 2014, Skoblov junior a fost ales deputat municipal în districtul Sankt Petersburg din partea Rusiei Unite, partidul lui Vladimir Putin.

Elisabeta Peskova deține 30% din compania Centrum Moscow, care organizează expoziții și produce conținut multimedia pentru diverse instituții guvernamentale.

După ce Peskova a fost sancționată în 2022, veniturile companiei au crescut semnificativ.

În 2022, veniturile Centrum Moscow au crescut de 70 de ori, ajungând la 137 de milioane de ruble (1,5 milioane de euro). În 2023, acestea au mai crescut de 3,6 ori, atingând un record de 497 de milioane de ruble (5,5 milioane de euro.

La 12 martie, după declanșarea invaziei din Ucraina, sancațiunile s-au extins asupra soţiei lui Dmitri Peskov sale şi a celor doi copii adulţi, „care au stiluri de viaţă luxoase care nu sunt în concordanţă cu salariul de funcţionar public al lui Peskov”, anunţa Trezoreria SUA.

Întrebată despre sancțiuni, Peskova a afirmat că „este o nebunie să impui sancțiuni împotriva copiilor adulți care au propria viață, personală și profesională”.

Mi se pare complet nedrept şi nerezonabil. Am fost foarte surprinsă, pentru că este ciudat să împună sancţiuni unei persoane care are 24 de ani şi nu are nicio legătură cu situaţia.