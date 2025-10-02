Un plan de compensare de un trilion de dolari

Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15.55, ora de pe coasta de est a SUA (22.55, ora României), potrivit indexului miliardarilor întocmit de Forbes.

Acţiunile Tesla au determinat un salt al averii nete a lui Musk după ce acestea au crescut cu peste 14% în acest an şi au urcat cu aproape 4% miercuri, adăugând peste 7 miliarde de dolari la averea sa netă.

Consiliul de administraţie al Tesla a propus luna trecută un plan de compensare de un trilion de dolari pentru Elon Musk, subliniind influenţa pe care o are asupra producătorului de automobile, în încercarea acestuia de a se transforma într-o putere în domeniul inteligenţei artificiale şi al roboticii.

Start-upul de AI al lui Musk, xAI, şi compania de rachete SpaceX şi-au mărit, de asemenea, valorile în acest an.

Pe locul doi în clasamentul Forbes se situează fondatorul Oracle, Larry Ellison, cu o avere netă de aproximativ 351,5 miliarde de dolari.

Miliarde de dolari pierdute în câteva zile

Cu toate acestea, cel mai bogat om din lume a pierdut 130 de miliarde de dolari de la începutul anului, înregistrând o scădere spectaculoasă a averii sale, din cauza unui amestec în politica SUA riscant, unor decizii controversate și rezultate slabe pentru Tesla, potrivit CNN și Bloomberg.

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Elon Musk a mizat 20 de milioane de dolari pe un candidat pro-Trump în alegerile pentru Curtea Supremă din Wisconsin, pierzând pariul în mod spectaculos. 

Miliardarul și-a făcut apariția cu o pălărie uriașă de brânză la un miting din Green Bay, în timpul căruia a înmânat alegătorilor două cecuri de un milion de dolari.

La doar câteva ore distanță, Tesla a raportat cea mai mare scădere trimestrială din istorie: o prăbușire de 13% a vânzărilor, în timp ce rivalul principal al companiei a înregistrat o creștere de 60%.

Averea lui Musk a scăzut cu peste un sfert din ianuarie încoace, ajungând la 302 miliarde de dolari – cu 130 de miliarde mai puțin decât la începutul anului. 

Șefia DOGE l-a costat „scump”

Elon Musk a fost numit de Donald Trump șeful DOGE – Departamentului pentru eficienţă guvernamentală, încă de când acesta a preluat mandatul de președinte al SUA. 

Acesta a fost responsabil de eforturile de reducere a fondurilor guvernamentale şi de remodelare a birocraţiei federale. Elon Musk a concediat mii de angajați federali lunile trecute.

Tot acest haos i-a afectat profund imaginea publică și a lovit dur în brandul Tesla, care pierde din ce în ce mai mult din fosta sa bază de susținători eco-liberali.

„Alianța lui Musk cu extrema dreaptă a incendiat marca Tesla în ochii cumpărătorilor (…) de stânga”, scriu jurnaliștii CNN.

Încercările de a atrage cumpărători din zone conservatoare au eșuat, iar publicitatea recentă a accentuat percepția de disperare în jurul companiei. „Banii pot cumpăra o mulțime de lucruri, dar nu toate lucrurile. Iar odată cu scăderea continuă a vânzărilor Tesla, lui Musk i se reamintește dur că nu este singurul care poate folosi o carte din buzunar pentru a trimite un mesaj.”, concluzionează CNN.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga explozivă în runda 11: goluri, cartonașe roșii și lupte pentru play-off
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu fetița din Baia de Aramp. Ce s-a întâmplat cu adevărat, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu fetița din Baia de Aramp. Ce s-a întâmplat cu adevărat, după ce a fost adoptată
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.RO
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
Obiectul bizar care a fost pus în sicriul Ioanei Popescu, fix lângă cele două icoane. De ce au ales să facă asta, mulți au spus că e exagerat
Libertateapentrufemei.ro
Obiectul bizar care a fost pus în sicriul Ioanei Popescu, fix lângă cele două icoane. De ce au ales să facă asta, mulți au spus că e exagerat
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Avantaje.ro
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

Tipul de construcție pentru care românii nu vor mai avea nevoie de autorizație
Știri România 08:36
Tipul de construcție pentru care românii nu vor mai avea nevoie de autorizație
România vinde energie cu 1 leu și o importă cu 2.500 lei. Bogdan Ivan: „România astăzi plătește cel mai scump curent din Europa”
Știri România 08:07
România vinde energie cu 1 leu și o importă cu 2.500 lei. Bogdan Ivan: „România astăzi plătește cel mai scump curent din Europa”
Parteneri
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Adevarul.ro
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Christ Afalna: „Mă simt român”
Christ Afalna: „Mă simt român”
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Stiri Mondene 01 oct.
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Exclusiv
Stiri Mondene 01 oct.
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
ObservatorNews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Libertateapentrufemei.ro
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Parteneri
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
GSP.ro
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
GSP.ro
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
Parteneri
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mediafax.ro
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
StirileKanalD.ro
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Au apărut noi tulpini ale virusului Covid-19. Care sunt primele simptome
KanalD.ro
Au apărut noi tulpini ale virusului Covid-19. Care sunt primele simptome

Politic

Recomandarea ministrului Bogdan Ivan pentru românii care s-au trezit cu facturi uriașe la energie: „E gratis”
Politică 01 oct.
Recomandarea ministrului Bogdan Ivan pentru românii care s-au trezit cu facturi uriașe la energie: „E gratis”
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 01 oct.
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt