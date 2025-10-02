Cuprins:
Un plan de compensare de un trilion de dolari
Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15.55, ora de pe coasta de est a SUA (22.55, ora României), potrivit indexului miliardarilor întocmit de Forbes.
Acţiunile Tesla au determinat un salt al averii nete a lui Musk după ce acestea au crescut cu peste 14% în acest an şi au urcat cu aproape 4% miercuri, adăugând peste 7 miliarde de dolari la averea sa netă.
Consiliul de administraţie al Tesla a propus luna trecută un plan de compensare de un trilion de dolari pentru Elon Musk, subliniind influenţa pe care o are asupra producătorului de automobile, în încercarea acestuia de a se transforma într-o putere în domeniul inteligenţei artificiale şi al roboticii.
Start-upul de AI al lui Musk, xAI, şi compania de rachete SpaceX şi-au mărit, de asemenea, valorile în acest an.
Pe locul doi în clasamentul Forbes se situează fondatorul Oracle, Larry Ellison, cu o avere netă de aproximativ 351,5 miliarde de dolari.
Miliarde de dolari pierdute în câteva zile
Cu toate acestea, cel mai bogat om din lume a pierdut 130 de miliarde de dolari de la începutul anului, înregistrând o scădere spectaculoasă a averii sale, din cauza unui amestec în politica SUA riscant, unor decizii controversate și rezultate slabe pentru Tesla, potrivit CNN și Bloomberg.
Elon Musk a mizat 20 de milioane de dolari pe un candidat pro-Trump în alegerile pentru Curtea Supremă din Wisconsin, pierzând pariul în mod spectaculos.
Miliardarul și-a făcut apariția cu o pălărie uriașă de brânză la un miting din Green Bay, în timpul căruia a înmânat alegătorilor două cecuri de un milion de dolari.
La doar câteva ore distanță, Tesla a raportat cea mai mare scădere trimestrială din istorie: o prăbușire de 13% a vânzărilor, în timp ce rivalul principal al companiei a înregistrat o creștere de 60%.
Averea lui Musk a scăzut cu peste un sfert din ianuarie încoace, ajungând la 302 miliarde de dolari – cu 130 de miliarde mai puțin decât la începutul anului.
Șefia DOGE l-a costat „scump”
Elon Musk a fost numit de Donald Trump șeful DOGE – Departamentului pentru eficienţă guvernamentală, încă de când acesta a preluat mandatul de președinte al SUA.
Acesta a fost responsabil de eforturile de reducere a fondurilor guvernamentale şi de remodelare a birocraţiei federale. Elon Musk a concediat mii de angajați federali lunile trecute.
Tot acest haos i-a afectat profund imaginea publică și a lovit dur în brandul Tesla, care pierde din ce în ce mai mult din fosta sa bază de susținători eco-liberali.
„Alianța lui Musk cu extrema dreaptă a incendiat marca Tesla în ochii cumpărătorilor (…) de stânga”, scriu jurnaliștii CNN.
Încercările de a atrage cumpărători din zone conservatoare au eșuat, iar publicitatea recentă a accentuat percepția de disperare în jurul companiei. „Banii pot cumpăra o mulțime de lucruri, dar nu toate lucrurile. Iar odată cu scăderea continuă a vânzărilor Tesla, lui Musk i se reamintește dur că nu este singurul care poate folosi o carte din buzunar pentru a trimite un mesaj.”, concluzionează CNN.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.