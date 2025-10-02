Un plan de compensare de un trilion de dolari

Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15.55, ora de pe coasta de est a SUA (22.55, ora României), potrivit indexului miliardarilor întocmit de Forbes.

Acţiunile Tesla au determinat un salt al averii nete a lui Musk după ce acestea au crescut cu peste 14% în acest an şi au urcat cu aproape 4% miercuri, adăugând peste 7 miliarde de dolari la averea sa netă.

Consiliul de administraţie al Tesla a propus luna trecută un plan de compensare de un trilion de dolari pentru Elon Musk, subliniind influenţa pe care o are asupra producătorului de automobile, în încercarea acestuia de a se transforma într-o putere în domeniul inteligenţei artificiale şi al roboticii.

Start-upul de AI al lui Musk, xAI, şi compania de rachete SpaceX şi-au mărit, de asemenea, valorile în acest an.

Pe locul doi în clasamentul Forbes se situează fondatorul Oracle, Larry Ellison, cu o avere netă de aproximativ 351,5 miliarde de dolari.

Miliarde de dolari pierdute în câteva zile

Cu toate acestea, cel mai bogat om din lume a pierdut 130 de miliarde de dolari de la începutul anului, înregistrând o scădere spectaculoasă a averii sale, din cauza unui amestec în politica SUA riscant, unor decizii controversate și rezultate slabe pentru Tesla, potrivit CNN și Bloomberg.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Elon Musk a mizat 20 de milioane de dolari pe un candidat pro-Trump în alegerile pentru Curtea Supremă din Wisconsin, pierzând pariul în mod spectaculos.

Miliardarul și-a făcut apariția cu o pălărie uriașă de brânză la un miting din Green Bay, în timpul căruia a înmânat alegătorilor două cecuri de un milion de dolari.

La doar câteva ore distanță, Tesla a raportat cea mai mare scădere trimestrială din istorie: o prăbușire de 13% a vânzărilor, în timp ce rivalul principal al companiei a înregistrat o creștere de 60%.

Averea lui Musk a scăzut cu peste un sfert din ianuarie încoace, ajungând la 302 miliarde de dolari – cu 130 de miliarde mai puțin decât la începutul anului.

Șefia DOGE l-a costat „scump”

Elon Musk a fost numit de Donald Trump șeful DOGE – Departamentului pentru eficienţă guvernamentală, încă de când acesta a preluat mandatul de președinte al SUA.

Acesta a fost responsabil de eforturile de reducere a fondurilor guvernamentale şi de remodelare a birocraţiei federale. Elon Musk a concediat mii de angajați federali lunile trecute.

Tot acest haos i-a afectat profund imaginea publică și a lovit dur în brandul Tesla, care pierde din ce în ce mai mult din fosta sa bază de susținători eco-liberali.

„Alianța lui Musk cu extrema dreaptă a incendiat marca Tesla în ochii cumpărătorilor (…) de stânga”, scriu jurnaliștii CNN.

Încercările de a atrage cumpărători din zone conservatoare au eșuat, iar publicitatea recentă a accentuat percepția de disperare în jurul companiei. „Banii pot cumpăra o mulțime de lucruri, dar nu toate lucrurile. Iar odată cu scăderea continuă a vânzărilor Tesla, lui Musk i se reamintește dur că nu este singurul care poate folosi o carte din buzunar pentru a trimite un mesaj.”, concluzionează CNN.













Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE