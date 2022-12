Elon Musk a anunţat că va demisiona din funcţia de director executiv al Twitter după ce va găsi un înlocuitor, relatează Reuters.

„Voi demisiona din funcţia de CEO de îndată ce voi găsi pe cineva suficient de nebun pentru a accepta postul! După aceea, voi conduce doar echipele care se ocupă de software şi de servere”, a transmis Musk, pe Twitter.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.