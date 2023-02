În mai multe comentarii pe Twitter la postări despre această controversă, Musk a acuzat presa americană a practicat multă vreme rasismul împotriva persoanelor care nu sunt albe, iar acum a devenit „rasistă împotriva albilor și asiaticilor”.

„Pentru o perioadă foarte lungă, presa din SUA a fost rasistă împotriva oamenilor non-albi, acum este rasiste împotriva albilor și asiaticilor. Același lucru s-a întâmplat cu colegiile și liceele de elită din America. Poate că vor încerca să nu fie rasiști”, a scrie Elon Musk pe Twitter.

For a *very* long time, US media was racist against non-white people, now theyre racist against whites & Asians.



Same thing happened with elite colleges & high schools in America.



Maybe they can try not being racist.