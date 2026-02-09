Starlink, esențial pentru veniturile SpaceX Rețeaua Starlink generează profituri semnificative pentru SpaceX.

În 2025, compania a înregistrat un profit de aproximativ 8 miliarde de dolari dintr-un total de venituri cuprins între 15 și 16 miliarde de dolari, potrivit a două surse apropiate companiei. Starlink a fost responsabil pentru 50%-80% din aceste venituri.

SpaceX a investit masiv în comunicațiile celulare în 2025, achiziționând spectru de satelit de la EchoStar pentru 19,6 miliarde de dolari. În pofida speculațiilor că acest pas ar putea reprezenta o amenințare pentru operatorii de rețele mobile precum Verizon și AT&T, SpaceX și-a poziționat serviciile ca fiind complementare, nu concurente.

„Ar fi dificil pentru Starlink să creeze un telefon și să concureze cu operatorii de rețea mobilă. Ceilalți operatori probabil ar evita să îl folosească”, a declarat Armand Musey, președintele Summit Ridge Group, pentru Reuters.

SpaceX explorează de mai mulți ani ideea lansării unui telefon mobil conectat la rețeaua sa de sateliți. Trei surse apropiate companiei au declarat că planurile pentru acest dispozitiv sunt în curs de dezvoltare, deși detaliile despre design sau un calendar clar de lansare rămân necunoscute.

În trecut, Starlink a colaborat cu T-Mobile pentru a aduce internetul prin satelit direct pe telefoanele mobile de pe această rețea, însă proiectul unui telefon propriu ar fi diferit.

Deși Musk a menționat pe platforma X că un telefon Starlink nu este „exclus la un moment dat”, el a subliniat recent că „nu dezvoltăm un telefon”.

Un device diferit de restul

Totuși, acesta a adăugat că device-ul ar fi „foarte diferit de telefoanele actuale” și optimizat pentru „rețele neuronale de maximă performanță/consum minim”.

În octombrie 2025, SpaceX a înregistrat marca „Starlink Mobile” și a înregistrat brevete pentru tehnologii care să îmbunătățească conectivitatea Starlink la dispozitive mobile mici și în mișcare.

Peste 650 de sateliți Starlink sunt deja dedicați unui segment incipient de servicii direct-pe-dispozitiv, cu scopul de a „livra acoperire celulară completă oriunde pe Pământ”, conform unei postări pe blogul companiei, publicate de Musk.

Ce este serviciul Stargaze, folosit pentru monitorizarea traficului spațial

În februarie 2026, SpaceX a anunțat lansarea unui nou serviciu, denumit Stargaze. Acesta folosește camerele de manevrare instalate pe sateliții Starlink pentru monitorizarea traficului în orbita joasă a Pământului, unde lipsesc standardele internaționale clare pentru gestionarea traficului satelitar.

SpaceX a precizat că o parte din datele colectate vor fi puse gratuit la dispoziția operatorilor de sateliți. Totuși, serviciul ar putea atrage interesul guvernului SUA, în special al Pentagonului și al Biroului Civil de Comerț Spațial, care colaborează deja cu startup-uri americane specializate în monitorizare spațială bazată pe radar terestru.

Richard DalBello, fost șef al Biroului de Comerț Spațial, a declarat că Stargaze ar putea oferi servicii rapide de monitorizare pentru sistemele din orbita joasă a Pământului. Cu toate acestea, el a avertizat că guvernul nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe SpaceX pentru astfel de capacități esențiale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Consumul a scăzut brusc în 2025 și în ianuarie 2026: la ce renunță românii din cauza inflației
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron (72 de ani), la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton. Detaliul care i-a făcut pe mulți să șușotească și cum s-a comportat Macron cu ea
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron (72 de ani), la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton. Detaliul care i-a făcut pe mulți să șușotească și cum s-a comportat Macron cu ea
Când apărea el la TV, românii se grăbeau acasă să pornească televizoarele! A fost un fenomen! Nu era om care să nu-i știe numele... Lăudat, admirat, atât de discutat! Azi are aproape 80 de ani și duce o viață simplă, ca orice pensionar. Uită-te bine la poze! Îl recunoști?
Unica.ro
Când apărea el la TV, românii se grăbeau acasă să pornească televizoarele! A fost un fenomen! Nu era om care să nu-i știe numele... Lăudat, admirat, atât de discutat! Azi are aproape 80 de ani și duce o viață simplă, ca orice pensionar. Uită-te bine la poze! Îl recunoști?
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
GSP.RO
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.RO
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Parteneri
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

„Întorsături neașteptate” în procesul uciderii milionarului Adrian Kreiner. Suspect condamnat: „Ea este sută la sută, a făcut acoperirea perfectă”
BREAKING NEWS
Știri România 16:00
„Întorsături neașteptate” în procesul uciderii milionarului Adrian Kreiner. Suspect condamnat: „Ea este sută la sută, a făcut acoperirea perfectă”
Elevii de la Colegiul Iulia Hasdeu, din București, scoși din clase, după o falsă alertă de incendiu
Știri România 14:31
Elevii de la Colegiul Iulia Hasdeu, din București, scoși din clase, după o falsă alertă de incendiu
Parteneri
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul.ro
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mutare-șoc a ANAF în dosarul Iohannis! Statul român cere oficial transferul de la Sibiu a procesului de un milion de euro
Fanatik.ro
Mutare-șoc a ANAF în dosarul Iohannis! Statul român cere oficial transferul de la Sibiu a procesului de un milion de euro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Elle.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cine este și cu ce se ocupă Maria Dumitru, concurentă la Survivor România 2026
Stiri Mondene 16:10
Cine este și cu ce se ocupă Maria Dumitru, concurentă la Survivor România 2026
Cum a apărut Dorian Popa alături de mama și de iubita lui. De ce l-au criticat fanii: „Trebuie să te mai operezi la urechi”
Stiri Mondene 15:37
Cum a apărut Dorian Popa alături de mama și de iubita lui. De ce l-au criticat fanii: „Trebuie să te mai operezi la urechi”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
ObservatorNews.ro
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, a hotărât Tribunalul București. Va urma decizia și în al doilea dosar
Politică 14:48
Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, a hotărât Tribunalul București. Va urma decizia și în al doilea dosar
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL: „M-a șocat că i-a recomandat pe Geoană și Lasconi”
Politică 11:04
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL: „M-a șocat că i-a recomandat pe Geoană și Lasconi”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă