Starlink, esențial pentru veniturile SpaceX Rețeaua Starlink generează profituri semnificative pentru SpaceX.

În 2025, compania a înregistrat un profit de aproximativ 8 miliarde de dolari dintr-un total de venituri cuprins între 15 și 16 miliarde de dolari, potrivit a două surse apropiate companiei. Starlink a fost responsabil pentru 50%-80% din aceste venituri.

SpaceX a investit masiv în comunicațiile celulare în 2025, achiziționând spectru de satelit de la EchoStar pentru 19,6 miliarde de dolari. În pofida speculațiilor că acest pas ar putea reprezenta o amenințare pentru operatorii de rețele mobile precum Verizon și AT&T, SpaceX și-a poziționat serviciile ca fiind complementare, nu concurente.

„Ar fi dificil pentru Starlink să creeze un telefon și să concureze cu operatorii de rețea mobilă. Ceilalți operatori probabil ar evita să îl folosească”, a declarat Armand Musey, președintele Summit Ridge Group, pentru Reuters.

Câte șanse avem să vedem (vreodată) un telefon Starlink

SpaceX explorează de mai mulți ani ideea lansării unui telefon mobil conectat la rețeaua sa de sateliți. Trei surse apropiate companiei au declarat că planurile pentru acest dispozitiv sunt în curs de dezvoltare, deși detaliile despre design sau un calendar clar de lansare rămân necunoscute.

În trecut, Starlink a colaborat cu T-Mobile pentru a aduce internetul prin satelit direct pe telefoanele mobile de pe această rețea, însă proiectul unui telefon propriu ar fi diferit.

Deși Musk a menționat pe platforma X că un telefon Starlink nu este „exclus la un moment dat”, el a subliniat recent că „nu dezvoltăm un telefon”.

Un device diferit de restul

Totuși, acesta a adăugat că device-ul ar fi „foarte diferit de telefoanele actuale” și optimizat pentru „rețele neuronale de maximă performanță/consum minim”.

În octombrie 2025, SpaceX a înregistrat marca „Starlink Mobile” și a înregistrat brevete pentru tehnologii care să îmbunătățească conectivitatea Starlink la dispozitive mobile mici și în mișcare.

Peste 650 de sateliți Starlink sunt deja dedicați unui segment incipient de servicii direct-pe-dispozitiv, cu scopul de a „livra acoperire celulară completă oriunde pe Pământ”, conform unei postări pe blogul companiei, publicate de Musk.

Ce este serviciul Stargaze, folosit pentru monitorizarea traficului spațial

În februarie 2026, SpaceX a anunțat lansarea unui nou serviciu, denumit Stargaze. Acesta folosește camerele de manevrare instalate pe sateliții Starlink pentru monitorizarea traficului în orbita joasă a Pământului, unde lipsesc standardele internaționale clare pentru gestionarea traficului satelitar.

SpaceX a precizat că o parte din datele colectate vor fi puse gratuit la dispoziția operatorilor de sateliți. Totuși, serviciul ar putea atrage interesul guvernului SUA, în special al Pentagonului și al Biroului Civil de Comerț Spațial, care colaborează deja cu startup-uri americane specializate în monitorizare spațială bazată pe radar terestru.

Richard DalBello, fost șef al Biroului de Comerț Spațial, a declarat că Stargaze ar putea oferi servicii rapide de monitorizare pentru sistemele din orbita joasă a Pământului. Cu toate acestea, el a avertizat că guvernul nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe SpaceX pentru astfel de capacități esențiale.

