Mesajele transmise de Elton John, Helen Mirren și alte celebrități după moartea reginei Elisabeta

„Plâng, împreună cu restul țării mele, trecerea în neființă a unei mari regine. Sunt mândră să mă numesc de epoca elisabetană. Dacă ar exista o definiție a nobilimii, Elizabeth Windsor a întruchipat-o”, a fost mesajul actriței Hellen Mirrer, cea care a jucat-o pe Elizabeth pe ecran.

„Împreună cu restul națiunii, sunt profund întristat să aud vestea decesului Maiestății Sale Regina Elisabeta. Ea a fost o prezență inspiratoare și a condus țara prin unele dintre cele mai mari și mai întunecate vremuri ale noastre cu grație, decență și un căldură autentică. Regina Elisabeta a reprezentat o parte importantă a vieții mele din copilărie până în ziua de azi și îmi va fi dor de ea”, a transmis și Elton John.

„Eu, la fel ca mulți, am fost profund întristat de vestea de astăzi și gândurile mele sunt la familia regală, cei pe care i-a iubit și toți cei care au iubit-o. Ea lasă o moștenire incomparabilă și îmi va fi profund dor”, a fost mesajul lui Daniel Craig.

„Plâng împreună cu țara mea moartea celei mai mari regine a noastră. Cu inima grea spun că este devastator gândul că Anglia va fi fără regina Elisabeta a II-a”, a spus Ozzy Osbourne.

„Regina Elisabeta a II-a a fost o prezență și o inspirație constantă de-a lungul vieții mele. Ea a fost o forță liniștitoare în vremuri dificile, dăruirea ei a fost fără cusur și angajamentul ei față de datorie – fără egal. Sunt onorat și binecuvântat că am fost martor la domnia ei”, a fost mesajul lui artistul Tom Jones



„Toată viața mea, Maiestatea Sa, Regina Elisabeta a II-a a fost mereu acolo. În copilăria mea îmi amintesc că am văzut momentele ei de la nuntă la televizor. Îmi amintesc de ea ca pe o domnișoară frumoasă, pentru bunica mult iubită a națiunii”, a transmis Mick Jagger.



„Am dori să transmitem cele mai profunde regrete familiei regale după trecerea în neființă a Maiestății Sale, Regina Elisabeta a II-a; o femeie puternică, a cărei domnie de șaptezeci de ani a fost servită cu integritate, demnitate, grație și compasiune. Cu dragoste, Yoko și Sean Ono Lennon”



„Ocaziile în care am avut onoarea de a fi în prezența Reginei Elisabeta a II-a, energia, compasiunea și aura ei au avut o strălucire deosebită. Am fost și sunt înfricoșată”, este mesajul artistei Kylie Minogue.



„A fost un privilegiu să am ocazia să cânt pentru Maiestatea Sa Regina Elisabeta în mai multe rânduri. Îmi pare profund rău să aud decesul ei. Am pierdut una dintre figurile-cheie ale istoriei contemporane: o femeie extraordinară, o piatră de temelie carismatică a societății”, a spus Andrea Bocelli



„Regina Elisabeta a II-a a murit la vârsta de 96 de ani. La vremea ei, regina a văzut o țară și într-adevăr o lume transformată. Nu va mai fi nimeni ca ea”, transmite actorul George Takei.



„Foarte întristat să aflu despre moartea Maiestății Sale Regina Elisabeta”, a spus William Shatner, actorul „Star Trek”

