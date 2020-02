De Bobi Neacșu,

UPDATE. Salonul Auto de la Geneva, ce era programat să se desfăşoare în perioada 5-15 martie 2020, a fost anulat după ce Guvernul federal elveţian a interzis toate evenimentele care reunesc mai mult de o mie de persoane.

„În urma coordonării cu cantoanele, Consiliul Federal (guvernul elveţian) a decis să interzică marile manifestări. În consecinţă, la Geneva, Salonul Auto nu va mai avea loc”, a anunţat preşedintele Consiliul de stat din Geneva, Antonio Hodgers, notează Agerpres.

Noul coronavirus a îmbolnăvit 83.700 de oameni, dintre care 4.400 de cazuri au fost confirmate în afara Chinei. De teama răspândirii virusului Elveţia a decis „să interzică manifestările publice şi private care adună simultan peste 1.000 de persoane”, potrivit unui comunicat al guvernului.

Interdicţia intră în vigoare imediat şi se va aplica cel puţin până pe 15 martie.

„Aceste măsuri s-au dovedit eficiente în alte ţări” şi sunt conforme cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), a declarat ministrul elveţian al Sănătăţii, Alain Berset, conform Agerpres.

„În ultimele zile, am observat că numărul cazurilor a crescut foarte mult în lume (…), în special în ţările vecine cu Elveţia, precum Italia şi Germania. „Chiar dacă autorităţile din aceste ţări fac toate eforturile pentru a controla situaţia, lucrurile încep să le scape din mână”, a subliniat oficialul elveţian.

În prezent, în Elveţia sunt 15 persoane testate pozitiv, iar ministrul Berset se se aşteaptă la o creştere a numărului de cazuri în următoarele zile.

