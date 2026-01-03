Austria și Ungaria, pe locuri fruntașe

Totodată, elvețienii au efectuat anul trecut 71 de călătorii feroviare per locuitor, de aproape patru ori mai mult decât UE și de peste 17 ori mai mult decât românii.

În interiorul UE, Austria ocupă primul loc cu 1.614 pasager-kilometri per locuitor, urmată de Ungaria, care înregistrează 1.571 pasager-kilometri.

De asemenea, valori ridicate înregistrează și Franța (1.564 km), Germania și Suedia (1.287 km fiecare), Danemarca (1.081 km) și Finlanda (965 km). Aceste state depășesc considerabil media europeană, situată la 1.048 pasager-kilometri per locuitor. România se află la coada clasamentului, cu doar 312 kilometri per pasager, date care ne plasează sub media europeană.

Mai rău decât români stau țări precum Grecia (70 km), Lituania (153 km), Bulgaria (233 km), Estonia (281 km) și Croația (296 km), unde trenul este utilizat rar, adesea exclusiv pentru deplasări ocazionale.

Românii merg foarte rar cu trenul

Clasamentul numărului de călătorii pe cap de locuitor:

Elveția – 71 călătorii Luxemburg – 46 Austria – 38 Danemarca – 35 Germania – 35

Media europeană este de 22 călătorii. România, cu 4 călătorii se află de peste cinci ori sub media UE.

Rețeaua feroviară elvețiană, printre cele ma bune din lume

Elveția are una dintre cele mai dense și bine întreținute rețele feroviare din lume, adaptată perfect la geografia sa montană. Tuneluri precum Gotthard Base Tunnel (cel mai lung tunel feroviar din lume) sunt exemple de investiții masive în modernizarea și eficientizarea transportului.

Aproape întreaga rețea este electrificată, contribuind la un transport mai ecologic și mai eficient. Investițiile nu se opresc la construcție, ci continuă cu o mentenanță riguroasă, asigurând siguranța și fiabilitatea.

Căile Ferate Federale Elvețiene (CFF/SBB) sunt renumite pentru punctualitatea lor aproape legendară. Această fiabilitate construiește încredere în rândul pasagerilor, care știu că pot conta pe trenuri pentru a ajunge la destinație la timp.

Sistemul de transport elvețian este un model de integrare. Trenurile sunt perfect conectate cu autobuzele, tramvaiele, vapoarele și chiar telecabinele, oferind soluții complete de mobilitate. Sistemele de bilete integrate (precum Swiss Travel Pass) simplifică accesul la toate mijloacele de transport public.



Serviciile feroviare sunt frecvente și acoperă nu doar marile orașe, ci și zonele rurale și montane, asigurând accesibilitate pentru o mare parte a populației.

Călătorii cu trenul în Europa, perfecte pentru sezonul rece

Europa devine un decor de poveste în sezonul rece, iar călătoriile lente cu trenul sunt una dintre cele mai spectaculoase modalități de a intra în atmosfera sărbătorilor. De la peisaje alpine spectaculoase la sate acoperite de zăpadă și piețe de Crăciun, trenurile de iarnă transformă fiecare traseu într-o experiență memorabilă. Iată câteva dintre cele mai frumoase rute recomandate pentru vacanța de iarnă, potrivit Euronews.

