Mai exact, circulația TIR-urilor este restricționată pe DN1, între Nistorești, județul Prahova și limita cu județul Brașov, din cauza ninsorilor abundente.

Circulaţie îngreunată în 19 judeţe, din cauza ninsorilor

Măsura este necesară pentru a permite intervențiile de deszăpezire, precizează Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

La nivel național, ninsoarea îngreunează traficul în 19 județe: Arad, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița și Gorj.

De asemenea, în Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea, drumurile sunt acoperite, parțial, cu un strat de zăpadă.

Cum se circulă pe A1, A2 și A3

În sudul și sud-estul țării, plouă ușor, ceea ce menține carosabilul umed.

Pe Autostrada A1 București – Pitești (între kilometrii 130 și 148) și pe Autostrada A1 Sibiu – Deva (între kilometrii 225 și 316) ninge, iar traficul este redus.

De asemenea, pe Autostrada A2 București – Constanța și pe Autostrada A3 București – Ploiești, carosabilul este umed din cauza ploii, dar vizibilitatea rămâne bună.

Centrul Infotrafic, recomandări pentru șoferi

Centrul Infotrafic reamintește șoferilor că echiparea vehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie pe suprafețe carosabile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

„Pentru siguranța participanților la trafic, conducătorii auto trebuie să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei și a geamurilor laterale.

Circulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei și nu pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier!”, transmit reprezentanții Centrului Infotrafic.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi alerte cod galben și portocaliu de vreme rea, care sunt în vigoare în prezent.

Până marţi dimineaţă, potrivit meteorologilor, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării – ninsori la munte, dar şi lapoviţă, ninsori sau ploi în celelalte zone, iar pe alocuri se va forma polei.

