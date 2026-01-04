Fotografiile arată o familie echipată complet pentru schi, într-un peisaj de munte acoperit de zăpadă. Copiii poartă combinezoane colorate, căști și ochelari de protecție, ținând bețele de schi, pregătiți pentru lecțiile pe pârtie.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, vacanță de familie

Alături de ei se află părinții, îmbrăcați în haine groase de iarnă, într-o atmosferă relaxată, specifică unei zile de vacanță. Valentina Pelinel a însoțit imaginile de un mesaj care pune accent pe bucuria copiilor și pe experiența trăită la munte:

„În sfârșit zăpadă ❄️, zâmbete mari și emoții frumoase. Copiii, gata de ski, alături de instructori minunați, la Poiana Brașov. Iarna exact așa cum trebuie.”.

VEZI GALERIA  FOTO

Pentru Cristi Borcea, această perioadă pare să fie dedicată copiilor și activităților comune, într-un cadru care îmbină relaxarea cu mișcarea în aer liber.

Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă

Valentina Pelinel a povestit la „Dincolo de copertă” cât de mult s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă. Soția lui Cristi Borcea mărturisește că nu s-a văzut niciodată o mamă tânără, ci s-a focusat pe cariera ei internațională de fotomodel, însă atunci când l-a întâlnit pe actualul partener de viață, a simțit că îi sună ceasul biologic. I-a plăcut instant rolul de mamă, acesta fiind și motivul pentru care nu s-a oprit la un singur copil.

„Nu pot să zic că m-am visat. A fost momentul ăla când îți sună ceasul și am zis că vreau neapărat să am un copil. Și a venit Milan. După care am simțit că vreau să am mai mulți copii, când am văzut cu ce se mănâncă treaba asta de mamă. Dar până atunci nu am avut un calcul. Nu am zis niciodată că aș vrea băiat sau aș vrea fată, că aș vrea trei sau aș vrea șapte. Nu am avut clar în minte. Pe cât sunt eu de calculată și organizată, asta nu am calculat-o niciodată”, a povestit Valentina Pelinel.

Se oprește la trei copii

Cu toate că se simte extrem de bine în postura de mamă, iar sarcinile au fost foarte ușoare pentru ea, soția lui Cristi Borcea declară că nu mai are în plan un alt copil. Asta pentru că este conștientă că nu ar putea să ofere timp de calitate tuturor membrilor familiei sale. „Când a venit Milan, mi-am dat seama că «wow», e frumos, mai vreau. Acum nu mai vreau. Mirosul îmi place. Și acum îi miros toată ziua. Dar trebuie să-ți cunoști limitele. Fac 45 de ani în decembrie.

Plus că, na, mă uit cum mă împart la trei, cum ar fi să mă împart la mai mulți? Nu le mai dai atâta atenție. Am avut sarcini ușoare, mulțumesc lui Dumnezeu. Chiar au fost sarcini ușoare. Inclusiv sarcina gemelară. Am făcut sport până aproape să nasc. Adică mi-a fost bine și atunci m-am mișcat, am mâncat de toate, m-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am făcut tot ce se poate”, a mai povestit Valentina Pelinel la „Dincolo de copertă”.

Rolul de mamă i-a ieșit extrem de bine, iar Valentina Pelinel se declară, cel puțin până acum, fericită că a reușit să creeze o relație extrem de apropiată între Milan și gemenele Rania și Indira, dar nu numai. Relația este foarte strânsă și cu frații vitregi. „Nu prea au gelozii. Se iubesc foarte mult. Inclusiv la școală mi-au spus că nu au mai văzut așa ceva. Mi-au zis că cer la baie și pleacă de la unii la alții în clase să se vadă. La un moment dat au fost prinși și fetițele s-au revoltat și au zis: «Bine, dar vreau să mă duc la fratele meu că îl iubesc și îmi e dor de el».

Le-am explicat că nu pot pleca din oră, să deranjeze ora lor și să deranjeze și ora lui. La școală e treabă serioasă. Probabil este și chestia de adaptare acum că de-abia au început școala și ele sunt tot așa lipite de el. Dar și Milan e foarte protector cu ele. Se duce, le ia din clasă și vine cu ele la poartă când termină programul de școală. Le iubește rău de tot”, a mai completat Valentina Pelinel la „Dincolo de copertă”.

