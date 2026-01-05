Loviturile care l-au răsturnat pe dictatorul Nicolas Maduro au semnalat liderilor autoritari, inclusiv președintelui chinez Xi Jinping, dorința lui Trump de a utiliza puterea militară pentru afacerile internaționale esențiale pentru interesele SUA, potrivit unui înalt oficial din cercul de securitate al Taipeiului.

Centrul global pentru cipuri

Acest lucru a liniștit centrul global de cipuri, a spus persoana respectivă.

Taipeiul a respins, de asemenea, ideea că aparenta încălcare a dreptului internațional de către Trump ar putea încuraja Beijingul.

China consideră că Taiwanul autoguvernat face parte din propriul său teritoriu, astfel încât legile internaționale nu intră în calculele sale, a declarat persoana.

Ceea ce îi lipsește Beijingului este capacitatea, nu precedentul, a adăugat oficialul.

Optimism la Taipei

Tonul optimist al oficialilor taiwanezi – care au motive să își susțină poziția – contrastează cu sentimentul naționalist care domnește pe rețelele de socializare chineze, unde utilizatorii au afirmat că atacul a oferit un model pentru modul în care Beijingul ar putea gestiona tensiunile cu Taiwanul.

„Problema Taiwanului este pur și simplu o afacere internă a Chinei”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, în cadrul unei conferințe de presă obișnuite. „Modul de rezolvare a problemei Taiwanului este o chestiune care ține de chinezi și nicio forță externă nu se află în poziția de a face vreo interferență”, a mai spus oficialul.

Ministerul Apărării din Taiwan a refuzat să comenteze.

Timp de decenii, SUA – principalul furnizor de arme al Taiwanului – a fost o forță de constrângere a agresiunii chineze, cu riscul sancțiunilor și al unei acțiuni militare americane care planează asupra oricărei invazii.

În timp ce Trump nu a spus dacă SUA ar apăra Taipeiul de orice atac al Beijingului, luna trecută a aprobat un pachet de arme în valoare de 11 miliarde de dolari pentru insulă – una dintre cele mai mari afaceri încheiate vreodată.

Maduro s-a bazat pe alți dictatori

În schimb, Venezuela este cel mai mare cumpărător de arme chinezești din America de Sud, cu vânzări în valoare totală de 495 de milioane de dolari în deceniul care se încheie în 2020, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Această cifră a fost depășită doar de Rusia, care a furnizat Caracasului 60% din armele importate în perioada respectivă.

„Nivelul de sofisticare al echipamentelor americane, comparativ cu armele pe care Venezuela le-a obținut din Rusia și China, a fost pe deplin expus în această operațiune”, a declarat luni ministrul adjunct al apărării, Hsu Szu-chien, în fața parlamentarilor.

„Problema Venezuelei nu este doar din ce țară provin armele sale – problema cea mai critică este întreținerea”, a adăugat Hsu, care până la sfârșitul anului trecut a fost consilier al Consiliului Național de Securitate din Taiwan.

Nu există nicio dovadă că sistemele de apărare chineze ar fi eșuat sau ar fi avut probleme de întreținere, iar SUA au susținut că au surse extinse de informații care operează în Venezuela, ceea ce ar fi putut influența modul în care s-a desfășurat atacul militar.

150 de avioane au dezmembrat apărarea Venezuelei

Operațiunea uimitoare a lui Trump, desfășurată noaptea târziu, a văzut peste 150 de aeronave americane intrând în Venezuela, după ce SUA au neutralizat apărarea aeriană a țării sud-americane.

Forțele americane i-au luat apoi pe Maduro și pe soția sa de la o bază militară și i-au dus cu elicopterul pe o navă de război în drum spre un proces la New York.

Cooperarea cu chinezii

Faptul că puterea militară a Venezuelei a fost dezmembrată în câteva ore de către forțele americane va da mult de gândit Beijingului, potrivit unui alt înalt oficial de securitate națională din Taiwan.

Pe lângă arme, Venezuela și China au cooperat în cadrul unor evenimente militare. Ambele țări participă la Jocurile Internaționale ale Armatei, ale căror părți au loc în China.

În timpul ultimei ediții din 2022, un sergent venezuelean a declarat presei de stat chineze că echipa sa a folosit echipamente furnizate de Beijing în cadrul competiției și a primit îndrumări de la soldații chinezi cu privire la modul de utilizare a acestora.

China a trimis, de asemenea, trupe în Venezuela pentru instruire la școala de operațiuni speciale a țării. Școala desfășoară un program internațional care include soldați din China, precum și din alte țări.

Pe rețelele de socializare taiwaneze, opiniile au fost împărțite cu privire la mișcarea lui Trump. Unii și-au exprimat îngrijorarea că evoluțiile din Venezuela ar putea încuraja Beijingul, în timp ce alții și-au exprimat optimismul că episodul a semnalat o poziție mai dură a SUA față de țările care au legături strânse cu China și Rusia și ar putea determina Washingtonul să se concentreze mai mult asupra regiunii Indo-Pacific.

Miza petrolului

Prețul petrolului scădea luni, după ce investitorii anticipează o creștere a producției în Venezuela, cea mai bogată țara din lume în țiței.

Președintele american Donald Trump a cerut marilor companii petroliere americane, expropriate acum două decenii de Hugo Chavez, să investească masiv în Venezuela, dacă vor să își recupereze pierderile.

Concomitent, acesta a amenințat și Columbia, și Mexicul, alți mari producători de petrol și carteluri ale drogurilor, dar și Iranul – unde sunt proteste ale populației, iar ayatolahul Khamenei deja are în plan să fugă în Rusia.

