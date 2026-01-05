Potrivit maiorului Sammer Pal Toorr, specialist în războiul urban și drone, Vladimir Putin și Xi Jinping au de-acum probleme mai mari decât căderea lui Nicolas Maduro, capturat de forțele speciale americane și adus în Statele Unite pentru a fi judecat sub acuzația de narcoterorism.

„Sistemele de apărare aeriană rusești S-300 și chinezești HQ-9 sunt acum expuse, nu distruse, și decodificate. Asta e mai rău (decât capturarea lui Maduro – n.r.). Apărarea aeriană nu înseamnă metal și rachete. Este logică radar, timp de răspuns, comportament software și doctrina operatorului. Odată cartografiată, este neutralizată peste tot”, afirmă analistul militar, care precizează că forțele americane nu au avut nevoie de luptă pentru a avea acces la ele.

„Mitul S-300 a fost construit pe frică. Dar odată ce frecvențele radar, ferestrele de angajare și limitele de urmărire sunt înregistrate, toate bateriile S-300 de pe Terra devin previzibile. Narațiunea HQ-9 este și mai fragilă. Comercializată drept ucigașul chinez de rachete (americane – n.r.) Patriot, expunerea sa în lumea reală riscă prăbușirea exporturilor și pierderea credibilității în Asia, Africa și Orientul Mijlociu”, subliniază maiorul Pal Toorr.

„Pentagonul nu se grăbește. Observă, înregistrează, simulează și scrie contra-tactici, apoi le distribuie între comandamentele NATO și Indo-Pacific”, insistă el.

În opinia analistului, Rusia și China s-ar simți trădate de Maduro: „Au plătit cu arme, antrenament, tranzacții petroliere, scuturi diplomatice și vetouri și au obținut în schimb deschideri strategice. Venezuela nu trebuia să fie un laborator american. Trebuia să fie un punct de presiune. Maduro a ales supraviețuirea regimului în locul loialității strategice”.

„Acum Rusia se confruntă cu un coșmar: orice viitoare lansare a S-300 riscă să fie pre-rezolvată de algoritmii americani. Îngrijorarea Chinei este mai profundă. Dacă lacunele de performanță ale HQ-9 sunt expuse, Pakistanul, Iranul și clienții ar începe să pună întrebări incomode. Aceasta este regula dură a războiului modern: nu învingi apărarea aeriană bombardând-o, ci înțelegând-o. Venezuela poate supraviețui sancțiunilor. Dar Rusia și China s-ar putea să fi pierdut capital de descurajare pentru zeci de ani de-acum încolo fără să fi tras o singură rachetă”, conchide Sammer Pal Toorr.

