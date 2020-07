„Sunt opt angajați confirmați. Am procedat ca la carte, în baza legii. Am făcut apel la calm în asemenea situații. Trebuie să știm că nu e sfârșitul lumii. DSP realizează anchete epidemiologice și stabilește contacții direcți. În acest moment avem 20 de izolați la domiciliu, angajații vor sta 14 zile și au concediu medical”, a explicat Emil Boc.

Primarul a precizat care este acum starea de sănătate a angajaților care au fost confirmați cu coronavirus.

„Starea celor opt angajați este bună, foarte bună. O parte dintre ei au fost externați, pentru că au stat internați la spital 48 de ore. În primărie, facem periodic dezinfectarea, măsurarea temperaturii se ia la intrare, se poartă masca de protecție, iar audierile se fac online sau prin telefone”, a mai explicat edilul, pentru Libertatea.

Întrebat dacă îi va testa pe toți angajații primăriei, Boc a răspuns: „Aș lua-o în calcul, dar răspunsul DSP a fost dați-mi cadru legal . Acest cadru legal spune foarte clar că dacă testăm după ureche, înseamnă că-i punem în pericol pe cei cu simptome și nu au posibilitatea să fie tratați. Eu aș vrea să-i testez pe toți funcționarii, dar nu am cadru legal. Cei care sunt izolați și au simptome, sunt testați”.

De asemenea, edilul a spus că nu a intrat în contact cu persoanele infectate.

Nu am avut contact direct. Am stat la distanță și am purtat mască de protecție.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca: