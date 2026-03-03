Câmpul petrolier Rumaila producea aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi

Câmpul petrolier Rumaila, operat de BP, care producea aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi, a fost închis din cauza lipsei de tancuri petroliere la terminalele de export din sudul Irakului, a anunțat Ministerul Petrolului, potrivit The National News și Reuters.

Autoritățile au invocat închiderea Strâmtorii Ormuz, care a împiedicat navele să acosteze în porturile irakiene pentru a încărca petrol destinat piețelor internaționale.

Închiderea acestui câmp petroliere elimină aproximativ 36% din producția Irakului

Conform surselor secundare OPEC, țara a pompat 4,157 milioane de barili pe zi în ianuarie 2026, fiind al doilea cel mai mare producător OPEC după Arabia Saudită.

Întreruperea producției marchează o escaladare semnificativă a riscurilor pentru aprovizionare, pe fondul atacurilor recente ale Iranului asupra infrastructurii energetice din Golf, inclusiv facilități din Arabia Saudită și Qatar, care au destabilizat piețele globale și au împins prețul țițeiului Brent peste 80 de dolari pe baril.

Campul petrolier de la Rumaila
Irakul a suspendat producția de petrol la câmpul Rumaila, cel mai mare al țării, captură video Rumaila.iq

Producția la mai multe câmpuri petroliere din Regiunea Kurdistan a fost oprită

„Închiderea câmpului Rumaila este cel mai probabil legată de preocupări legitime privind securitatea fizică a facilităților petroliere”, a declarat Tamer Badawi, cercetător asociat la Royal United Services Institute din Londra. El a explicat că „un post militar din Basrah a fost deja lovit în timpul războiului. Dacă s-a întâmplat asta, un proiectil rătăcit sau un UAV [vehicul aerian fără pilot] direcționat intenționat poate lovi câmpurile petroliere irakiene.”

De asemenea, au fost raportate întreruperi în nordul Irakului, unde producția la mai multe câmpuri din Regiunea Kurdistan a fost oprită preventiv luni. Exporturile prin conducta Ceyhan, care transportă petrol irakian către coasta mediteraneană a Turciei, au fost suspendate marți.

Această conductă, cu o capacitate de aproximativ 1,2 milioane de barili pe zi, permitea Irakului să evite Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru exporturile din terminalul sudic Basrah.

Irakul închide cel mai mare câmp petrolier și oprește exporturile ca urmare a războiului din Iran / Trump spune că își permite să ignore creșterea prețurilor
Foto: Rumaila.iq

Un dezastru economic pentru Irak, dar și pentru întreaga lume

Închiderea exporturilor din nord blochează fluxul de petrol către piețele europene, iar împreună cu oprirea exporturilor sudice, aceste evenimente vor afecta grav economia Irakului, dependentă de petrol. Vânzările de țiței reprezintă majoritatea veniturilor statului și finanțează un sector public supradimensionat.

„Dacă oprirea producției și a exporturilor prin Ceyhan și Golful Persic persistă o lună, este probabil să ducă la tulburări sociale și politice în Irak, dar și în Regiunea Kurdistan”, a avertizat Badawi. Grupurile armate susținute de Iran alimentează deja proteste în orașele irakiene, denunțând atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Suspendarea prelungită a veniturilor din petrol și întârzierile la plata salariilor din sectorul public ar putea „transforma țara într-un butoi cu pulbere”, a mai spus el.

Blocadă totală în Strâmtoarea Ormuz, cel mai mare punct global de tranzit petrolier

Criza din Irak apare pe fondul extinderii campaniei Iranului, care trece de la hărțuirea navelor în Strâmtoarea Ormuz la atacuri directe asupra infrastructurii energetice din Golf, punând în pericol cele mai mari centre de export de petrol și gaze din lume.

Comandantul Gărzii Revoluționare Iraniene a decretat luni închiderea rutei maritime din Ormuz, avertizând că forțele sale „vor ataca fără ezitare orice navă” care va încerca să forțeze trecerea. Anunțul, preluat de AFP, marchează o escaladare fără precedent a tensiunilor din regiune.

Strâmtoarea Ormuz s-a impus drept cel mai critic punct de tranzit petrolier de pe glob, facilitând fluxul neîntrerupt de hidrocarburi din Golful Persic către piețele majore din Europa, SUA și Asia. Canalele sale navigabile înguste reprezintă „gâtul de lup” al economiei globale, prin care trece o parte esențială din resursele energetice ale lumii.

O navă de marfă este fotografiată în largul orașului Fujairah, în Strâmtoarea Hormuz, în nordul Emiratelor, pe 25 februarie 2026. Foto: AFP
O navă de marfă este fotografiată în largul orașului Fujairah, în Strâmtoarea Ormuz, în nordul Emiratelor, pe 25 februarie 2026. Foto: AFP

Explozie a prețurilor la petrol și gaze

Piețele energetice au traversat „lunea neagră”, marcată de o explozie a prețurilor la petrol și gaze, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu amenință o regiune crucială pentru producția și exportul hidrocarburilor consumate la nivel mondial.

Gazul european a înregistrat o creștere de peste 39%, după un vârf de peste 50% atins în timpul zilei, rămânând totuși departe de nivelurile-record înregistrate la începutul războiului din Ucraina.

La deschiderea pieței petroliere, Brent, referința internațională pentru barilul de „aur negru”, a crescut cu peste 13%, depășind pragul de 82 de dolari.

În cele din urmă, a încheiat sesiunea cu o creștere de 7,26%, la cotația de 77,74 de dolari, fiind cu aproximativ 15 dolari mai scump decât la începutul anului.

Echivalentul său american, barilul de West Texas Intermediate (WTI), a închis la 71,23 de dolari (o creștere de 6,28%).

Trump spune că SUA își permite să ignore deocamdată creșterea prețurilor la petrol

Președintele SUA afirmă că poate accepta prețurile mai mari la petrol pentru o perioadă de timp, deoarece este mai important să elimine ceea ce el a numit „o amenințare iminentă” din partea Iranului.

Prețurile la benzină în Statele Unite au crescut ca urmare a incertitudinii privind aprovizionarea cu petrol, conflictul neprezentând semne că s-ar putea încheia în curând.

Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului