Două site-uri neautorizate vând roviniete cu 30% mai scumpe. Unde se plătește oficial taxa de drum

Site-urile percep, pe lângă prețul rovinietei, și o „taxă de înregistrare”

CNAIR atrage atenția asupra riscurilor financiare la care se expun șoferii care folosesc aceste platforme neautorizate. Este vorba de portalurile „rovinietadigitala.ro” și „tollvignettes.com”, care aparțin Roadwise Group B.V. din Țările de Jos (Olanda).

„Nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea tarifului de utilizare (rovinieta). Subliniem faptul că, la achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare (OG nr. 15/2002), un cost suplimentar de cca. 30% pentru o anume «Taxă de înregistrare»”, avertizează reprezentanții CNAIR.

Pentru o rovinietă achiziționată prin portalurile web autorizate de către CNAIR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna mai 2026 suma de 254,02 lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare, în timp ce pentru achiziția aceleiași roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorul achită 330 de lei.

Unde se plătește în mod oficial rovinieta

CNAIR anunță că „nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate”. Aceștia precizează și care este site-ul oficial pentru plata rovinietei, precum și punctele de distribuție autorizate de companie pentru acest lucru.

„Rugăm utilizatorii să achiziționeze rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa https://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie.”, cu atât mai mult cu cât emiterea rovinietei prin intermediul acestora nu este condiționată de plata unor taxe/tarife suplimentare față de cele reglementate de legislația în vigoare în România”, potrivit sursei citate.

Nu cumpărați roviniete de pe „erovinieta.net”

De asemenea, în luna aprilie 2026, CNAIR a avertizat cu privire la portalul „erovinieta.net”,atrăgând atenția șoferilor să nu cumpere rovinieta de aici. Nici acest site nu este autorizat să încaseze tariful pentru utilizarea drumurilor naționale, drumurilor expres și autostrăzilor din România.

„La cumpărarea unei roviniete de pe site-ul erovinieta.net, utilizatorii plătesc, pe lângă tariful reglementat de legislația în vigoare (OG nr. 15/2002), și un cost suplimentar de 12% pentru «servicii de procesare și emitere manuală rovinietă»”, anunța, în aprilie CNAIR.

Șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi de până la 4.500 de lei

Rovinieta pentru autoturisme poate fi cumpărată online, de pe site-uri autorizate, unde plata se face cu cardul și este valabilă imediat, dar și de la benzinării, oficii ale Poștei Române, puncte de trecere a frontierei sau alți distribuitori autorizați, inclusiv terminale de plată și aplicații mobile.

Rovinieta se achiziționează prin furnizarea numărului de înmatriculare, a tipului de vehicul și a perioadei de valabilitate, plata putând fi făcută online, cu cardul, sau direct la punctele de vânzare, în numerar ori cu cardul.

Șoferii care circulă fără rovinietă pe drumurile naționale, europene sau autostrăzi riscă amenzi stabilite în funcție de categoria vehiculului, cu valori cuprinse între 250 și 500 de lei pentru autoturisme, între 750 și 1.250 de lei pentru vehicule de transport marfă de până la 3,5 tone și care pot ajunge până la 4.500 de lei în cazul camioanelor de mare tonaj.

Rovinieta se scumpește în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) propune un nou sistem de calcul pentru rovinietă, în care prețul de utilizare a rețelei de drumuri naționale va fi diferențiat în funcție de clasa de emisii poluante (EURO) a fiecărui vehicul.

Proiectul de Ordin, aflat în prezent în dezbatere publică, va introduce tarife stricte corelate cu gradul de poluare și durata efectivă de parcurs sau staționare. Au fost stabilite patru categorii de vehicule, astfel: clasa de emisii poluante Euro VI; clasa de emisii poluante Euro V – IV; clasa de emisii poluante Euro III – 0. Pentru vehiculele electrice se aplică nivelul rovinietei prevăzut pentru vehiculele care au clasa de emisii cea mai puțin poluantă – Euro VI.

Noile tarife se aplică începând cu data de 1 iulie 2026, potrivit proiectului de Ordin.







