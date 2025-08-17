„Există un singur agresor, Rusia. Există un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare, şi acesta este Rusia. Nu pot exista discuţii fără ucraineni şi europeni”, a declarat Emmanuel Macron după videoconferința „Coaliției de voință”, care a durat două ore.

Contextul întâlnirii a fost descris de președintele francez ca fiind „extrem de grav” atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa. Macron a subliniat importanța unei păci durabile care să respecte suveranitatea teritorială a tuturor țărilor.

Referindu-se la viitoarea reuniune de la Washington, Macron a declarat că orice acord de pace trebuie să includă prezența armatei ucrainene. El a avertizat că slăbiciunea în fața Rusiei ar putea duce la conflicte viitoare.

De asemenea, președintele francez a caracterizat Rusia drept o „putere imperialistă şi revizionistă” care nu și-a respectat promisiunile de pace.

Macron a subliniat că o atitudine slabă față de Rusia ar putea avea consecințe grave pentru Ucraina și posibil pentru alte țări europene, conform relatării Ouest France.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE