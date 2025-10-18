Totul a început cu o valiză ascunsă sub pat

Era anul 2009 când Antony Easton a început să strângă lucrurile tatălui său, Peter, care murise recent. În apartamentul modest din Lymington, sudul Angliei, a descoperit o valiză veche de piele, uitată sub pat.

Înăuntru, ordonate cu grijă, se aflau bancnote germane, albume foto, scrisori și documente care păreau dintr-o altă epocă. Pe un certificat de naștere, Antony a citit un nume necunoscut: Peter Hans Rudolf Eisner.

„Am simțit că o mână din trecut se întindea spre mine”, a povestit el pentru BBC.

Tatăl care nu vorbea despre trecut

Antony își amintește că tatăl său era un om tăcut, serios și adesea neliniștit. Nu vorbea niciodată despre copilăria sa și evita orice întrebare despre accentul său ușor german.

„Era ceva diferit la el, o umbră pe care o simțeam mereu, dar nu o puteam explica”, spune fiul.

Fotografiile din valiză arătau o lume complet străină: case luxoase, mașini cu șofer, scări de marmură, servitori. Într-una dintre imagini, micul Peter zâmbea alături de colegi, iar în fundal se vedea un steag nazist fluturând.

O familie bogată, ștearsă de război

Investigațiile l-au condus pe Antony la o poveste uitată de istorie. Străbunicul său, Heinrich Eisner, fusese unul dintre cei mai bogați industriași ai Germaniei de la începutul secolului XX. Deținea compania Hahnsche Werke, un colos industrial care producea oțel pentru armata germană și avea fabrici în Germania, Polonia și Rusia.

Familia trăia într-un palat din centrul Berlinului și era parte din elita evreiască europeană. Dar totul s-a prăbușit odată cu ascensiunea lui Hitler. În 1938, compania a fost confiscată de naziști și vândută la un preț simbolic concernului Mannesmann, al cărui director era membru al partidului nazist.

„Este aproape imposibil să estimăm valoarea averii furate familiilor evreiești în acea perioadă”, explică istoricul David de Jong, autorul cărții Nazi Billionaires.

Trădați de un prieten de familie

Pentru a-și salva bunurile, bunicul lui Antony, Rudolf Eisner, a apelat la un prieten neevreu, Martin Hartig, căruia i-a trecut pe numele lui casele și operele de artă. Sperau că, după război, le vor recupera.

Dar Hartig nu le-a mai înapoiat niciodată. Documente descoperite de BBC în arhivele germane arată că tranzacțiile au fost „vânzări forțate”, tipice perioadei naziste, prin care evreii erau deposedați sub presiune.

Fuga din Germania și începutul unei alte vieți

În 1938, familia a fugit din Germania, trecând prin Cehoslovacia și Polonia, înainte de a urca, în iulie 1939, pe unul dintre ultimele vapoare spre Marea Britanie. Au scăpat cu viață, dar și-au pierdut tot ce aveau: fabrici, case, artă și avere. Rudolf a murit în 1945, internat pe insula Man de autoritățile britanice, împreună cu alți refugiați germani.

Printre documentele din valiză, Antony a găsit referințe la un tablou pierdut, „Eisenwalzwerk”, pictat de artistul Hans Baluschek în 1910, o imagine impresionantă a unei fabrici de oțel. După ani de căutări, a descoperit că lucrarea se află la Muzeul Brohan din Berlin, care a confirmat intenția de a o restitui moștenitorilor familiei Eisner. Alte două picturi au fost deja recuperate, una din Israel, alta din Austria.

„Pentru mine, nu e vorba despre bani. E despre oameni. Despre a ști cine au fost bunicii mei și de ce au fost forțați să fugă”, spune Antony.

Întâlnirea cu urmașii celui care a profitat

La un moment dat, Antony a întâlnit-o pe fiica lui Martin Hartig, acum o femeie în vârstă. Ea susține că tatăl ei a fost „un prieten adevărat al familiei” și că „a cumpărat totul legal”.

„Tatăl meu i-a ajutat pe Eisner să fugă din Germania. Totul a fost făcut corect”, a spus femeia.

Documentele oficiale, însă, o contrazic. Ele arată clar că familia Eisner a fost deposedată prin constrângere, ca mii de alte familii evreiești în timpul regimului nazist. Acum, deși nu mai poate revendica legal proprietățile familiei, Antony a reușit să readucă numele Eisner înapoi în istorie.

În august 2024, sora sa a născut un băiețel pe care l-a numit Caspian Eisner, în memoria familiei pierdute.

