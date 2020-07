Compozitorul Enio Morricone a murit la 91 de ani. Era cel mai în vârstă laureat al unui Oscar

Celebrul compozitor italian Ennio Morricone a murit la vârsta de 91 de ani în noaptea de duminică spre luni, scrie presa italiană.



Cauza decesului are legătură cu fractura unui femur, consecința unei căderi.

Marele muzician compozitor, al cărui nume va rămâne scris pentru totdeauna în istoria muzicii și a cinematografiei pentru coloanele sale sonore, a scris și o sută de melodii clasice din 1946 până în zilele noastre, scrie La Stampa.

Născut la Roma la 10 noiembrie 1928, a absolvit Conservatorul din Santa Cecilia. Dirijor, membru al grupului experimental Nuova Consonanza, și-a făcut debutul la cinema cu filmul lui Luciano Salce “Il federale” (1961). Urma să se consacre ca aranjator al celor mai cunoscute piese italiene de la începutul anilor 60 (aranjamentelor sale i se datorează toate reușitele lui Gianni Morandi).



Numele său nu poate fi despărțit de cel al lui Sergio Leone, colaborarea în Trilogia dolarului – A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More și The Good, the Bad and the Ugly. Un alt film celebru pentru care a scris coloana sonoră au fost Once Upon a Time in the West și Once Upon a Time in America.

Recomandări Bătut de mamă, alungat de bunici. Secretele vieţii şi morţii lui Ion Turnagiu, criminalul în serie care a incendiat-o pe fata de 17 ani

Două premii Oscar

Ennio Morricone a primit două premii Oscar. Primul, în 2007 pentru întreaga carieră. Pe al doilea, în 2016 pentru pelicula The Hateful Eight, regizată de Quentin Tarantino.

Foto: Hepta

„Am vrut să renunț să scriu muzică de film”

„Cu filmul am vrut să renunț prima dată în anii 80, apoi în anii 90, când nu venea niciun fel de recunoaștere publică, apoi în fine, în anii 2000. Acum mi-am învățat lecție: după Oscarul primit pentru The Hateful Eight nu mă veți mai auzi că nu voi mai scrie muzică pentru film”, declarat Morricone, într-un interviu pentru La Stampa.

Înmormântarea lui Ennio Morricone va avea într-un cadru privat, a anunțat familia sa „în semn de respect față de smerenia care a inspirat întotdeauna existența sa”.

Foto: Hepta

PARTENERI - GSP.RO „The Mountain” din Game of Thrones are 2.05 metri. Superba lui soție e mult mai mică, nu-i ajunge nici până la umăr și arată așa