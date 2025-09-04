Soldații raportează utilizarea de seringi nesterile și lipsa echipamentelor medicale. Experții consideră situația o „epidemie” pe care autoritățile nu o pot controla.

Militarii infectați nu sunt lăsați la vatră și continuă să fie trimiși pe front, în ciuda diagnosticelor confirmate de HIV și hepatită.

De 20 de ori mai multe cazuri

Mii de soldați ruși care luptă în Ucraina au fost diagnosticați cu HIV și hepatita B și C. Numărul de cazuri de HIV înregistrate în rândul militarilor a crescut de 20 de ori în ultimul trimestru al anului 2023 comparativ cu perioada de dinainte de război.

În trimestrul al patrulea al anului 2023, numărul cazurilor de HIV înregistrate în rândul militarilor a crescut de 20 de ori față de cifrele de dinainte de război (nu există încă date pentru 2024), a menționat agenția independentă Vertska, citând un articol științific din Jurnalul Medical Militar.

Până în toamna anului 2022, creșterea a fost de 5%. La sfârșitul anului 2022, cifra a crescut cu 13%. La începutul anului 2023, s-a înregistrat creșterea maximă a cazurilor înregistrate ale bolii – cu peste 40%. Până la sfârșitul anului 2023, HIV a fost detectat în rândul militarilor de aproximativ 20 de ori mai des decât înainte de război.

Autorii articolului sunt îngrijorați că „agenții străini” vor afla despre aceste cifre, ceea ce ar putea dăuna reputației Ministerului Apărării.

„Epidemie necontrolată”

Experții numesc situația o „epidemie necontrolată”. Cauzele principale ale răspândirii infecțiilor par să fie utilizarea de seringi nesterile și instrumente medicale contaminate în spitalele de campanie.

Militarii infectați nu sunt lăsați la vatră, ci continuă să fie ținuți în unități sau pe front. Unii soldați susțin că au fost amenințați cu „anularea” dacă vorbesc cu presa despre detaliile infectării.

Experții confirmă că o creștere atât de bruscă a cazurilor este posibilă doar prin transmitere parenterală – prin sânge și componente sanguine. Ei consideră că situația din armata rusă reprezintă o „epidemie” pe care autoritățile nu o pot controla.

„Problema este că au început să ia soldați contractuali din locurile de detenție”

Chiar jurnalista și bloggera rusă proguvernamentală și prorăzboi Anastasia Kasevarova, a precizat că în armata rusă „există acum pur și simplu o epidemie de hepatită C”.

„Problema este că au început să ia soldați contractuali din locurile de detenție, inclusiv cei cu hepatită și HIV. Și acum iau doar astfel de oameni… Ai ​​hepatită – continui să lupți. Faci teste, apoi din nou – peste 6 luni. În același timp, nu există tratament pentru hepatită în armată. Nimeni nu înregistrează pe nimeni”, a acuzat ea.

În armată, nu se oferă tratament nici măcar pentru HIV. Și toate acestea se răspândesc în regiunile din prima linie, iar apoi vor pătrunde mai adânc în Rusia.

Potrivit ei, grupul de mercenari Wagner s-a confruntat și cu această problemă, „dar a avut chiar și un proiect separat – Umbrella – pentru cei cu HIV, hepatită și alte boli social periculoase. Au luptat separat de toți ceilalți”.

Potrivit datelor oficiale, la sfârșitul anului 2024 în Rusia trăiau 1.215.145 de persoane cu HIV confirmat în laborator. Rata de prevalență a HIV era de 831,8 la 100.000 de locuitori.

Pe întreaga perioadă de observație, au fost înregistrate 534.778 de decese în rândul pacienților (30,6%). În 2024, au decedat 33.269 de pacienți.

Cele mai ridicate rate de incidență au fost înregistrate în regiunile Siberiei, Uralului și Volgăi. Pe primul loc se află regiunea Irkuțk, cu 73,24 de cazuri la 100.000 de locuitori.

Conform Ministerului Apărării, tât HIV, cât și hepatita C și B sunt boli „în prezența cărora un cetățean nu poate fi acceptat pentru serviciul militar pe bază de contract în Forțele Armate ale Federației Ruse în timpul mobilizării, în timpul legii marțiale și în timp de război”.

„Când au intrat în luptă, au mers cu toții. Nu exista altă cale”

Cu toate acestea, persoanele cu HIV și hepatită C confirmate continuă să fie în război. Asta s-a întâmplat cu un bărbat din regiunea Celiabinsk, a scris 74.ru.

În primăvara anului 2023, a decis să semneze un contract. După 6 luni de serviciu în brigada de asalt, soldatul a ajuns într-un spital din Luhansk.

La început, era inconștient, iar când și-a revenit, a fost diagnosticat cu comoție cerebrală. Avea mici răni provocate de șrapnel pe cap și pe corp. După ce a donat sânge, s-a dovedit că era infectat cu HIV și două tipuri de hepatită – A și B.

„Au încercat cumva să le pună separat vasele de mâncare, astfel încât să existe mai puțin contact. Pentru că toată lumea are răni și riscul de infectare trebuie redus. Dar când au intrat în luptă, au mers cu toții. Nu exista altă cale”, a declarat soția militarului.

În ciuda diagnosticelor, soldatul s-a trezit din nou în război.

Inițial a petrecut 7 sau 8 luni și a fost mereu pe linia întâi. Dar atunci nu avea acest diagnostic, avea putere, putea alerga. Acum are constant temperatură, nu știu unde vor să-l trimită. Nu este exclus ca acum să-i adune pe toți cei cu diagnostice și să-i arunce pe linia întâi.

„Cumpărați-ne voi seringi și aduceți-le aici!. Nu putem salva atât de multe vieți”

„Nu mă vor externa, deși prin lege sunt obligați să o facă cu o astfel de infecție. Nu, nu mi-e frică de o reputație afectată, mi-e frică să nu fiu «resetat». Am fost amenințat când am început să scriu declarații către procuratura militară și rudele mele au început să scrie pe rețelele de socializare”, spune sergentul junior Igor (nume schimbat la cererea sa), mobilizat în 2022 dintr-o regiune din partea centrală a Rusiei.

„Nu sunt dependent de droguri, nu am agățat prostituate și nu sunt homosexual. Sunt sigur că m-am infectat într-un spital de campanie, unde am fost adus după ce am fost rănit lângă Bahmut. Eram inconștient și m-au operat în direct, așa cum au spus asistentele mai târziu”, explică Igor.

Dar apoi mi-au injectat analgezice. Și au injectat mai mulți soldați deodată din aceeași seringă. Era o adevărată harababură acolo. Când am întrebat ce fel de seringă era, asistenta m-a trimis la plimbare: „Cumpărați-ne voi câteva și aduceți-le aici!”. E nevoie de 200 pe zi, de unde pot eu le iau?!

Dacă fac „gălăgie”, poate urma „resetarea”

Ulterior, săptămână, Igor a fost transferat de la spitalul de campanie la un spital militar din regiunea Voronej, unde a și aflat că are HIV.

„Am fost în șoc, la început nu am spus nimănui, nici măcar soției mele. Apoi am mărturisit. Soția a scris la procuratură. Dar refuză să mă demobilizeze, amână transferul documentelor.. Mă amenință că, dacă încep să fac gălăgie, mă vor priva de tratament și mă vor trimite înapoi pe front. Și acolo fie mă vor arunca la asalt, fie mă vor «reseta», adică mă vor ucide”, a mai spus Igor.

„Ne spun că motivul sunt prostituatele, drogurile și analgezicele”

Un soldat contractual cu o rană gravă dintr-o altă unitate, Aleksei (nume schimbat), spune că în unitate „cel puțin jumătate dintre soldați sunt infectați cu HIV și hepatită”.

„Ne spun că motivul sunt prostituatele, drogurile și analgezicele. În unele cazuri, poate. Dar, de fapt, nu există seringi de unică folosință și instrumente sterile. Dacă există vreo întârziere în livrarea seringilor și a medicamentelor, nu așteaptă, operează la foc automat. Pui întrebări, ei răspund că altfel nu pot salva «atât de multe vieți»”, afirmă soldatul.

Conform Programului Comun al ONU privind HIV/ SIDA, în timp de pace riscul de a contracta infecții cu transmitere sexuală în rândul personalului militar este de 2-5 ori mai mare decât în ​​rândul populației civile.

Iar în timpul conflictelor militare, această diferență poate crește de nenumărate ori. Acest lucru se poate datora utilizării în comun a drogurilor injectabile, contactelor homosexuale, contactelor cu lucrătorii sexuali, cumpărării sau forțării civililor să întrețină relații sexuale, infecției prin instrumente medicale nesterile pe teren.

în Rusia, în fiecare an există din ce în ce mai puține date deschise despre HIV, după ce, În februarie 2023, Duma de Stat a permis guvernului să nu publice statistici, practica actuală fiind consacrată prin lege.

