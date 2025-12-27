Loteria de Crăciun a Spaniei, considerată cea mai veche din lume și cea mai mare tombolă datorită sumei implicate, a oferit anul acesta un total fără precedent de 2,77 miliarde de euro în câștiguri, cu 70 de milioane de euro mai mult decât în 2024, relatează publicația South Morning China Post.

În Villamanín, o localitate cu mai puțin de 1.000 de locuitori, câștigurile totale s-au ridicat la aproape 35 de milioane de euro, lucru care a adus inițial bucurie și sărbătoare, luni.

În Spania, este o practică obișnuită ca grupurile comunitare, cluburile și asociațiile să vândă mici părți din bilete de loterie în scopul strângerii de fonduri pentru cauze locale sau caritabile.

De obicei, un bilet întreg costă 200 de euro, iar o zecime dintr-un bilet se vinde cu 20 de euro. Părțile mai mici sunt vândute la prețuri între 5 și 10 euro, o parte din câștiguri fiind destinată organizației care le vinde.

Situația a fost remediată vineri seara, după o ședință tensionată de peste trei ore. Conform publicațiilor regionale Diario de León și Leonoticias, s-a ajuns la un compromis prin care comitetul a renunțat la o parte din câștigurile sale, iar câștigătorii celebrei loterii El Gordo au acceptat să renunțe la o parte din suma câștigată.

În urma compromisului, câștigurile din Villamanín vor fi mai mici decât se estimase inițial, însă niciun câștigător nu va pleca fără bani.

Un alt caz este cel al unui jucător din Belgia, care susține că a ales numerele câștigătoare la loto, dar din cauza unei probleme tehnice, biletul său nu a fost validat, ceea ce l-a împiedicat să câștige premiul. Yves, un jucător din Bruxelles, cere de un an suma de 3.000.000 de euro de la Loteria Națională.



