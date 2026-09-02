  • Samsun, nordul țării, peste 700.000 de locuitori, este cel mai mare oraș din regiunea Mării Negre și capitala provinciei cu același nume. Are cel mai mare bazin portuar din partea turcească. Este situat între două delte fertile: la vest de oraș, Kizilirmak (unul dintre cele mai lungi fluvii din Anatolia), iar la est, Yeșilirmak.

Eroziunea costieră continuă să provoace pagube semnificative în districtul Atakum din Samsun, amenințând clădirile și drumurile din zona de coastă.

În İncesu, Çatalçam, Altınkum și Taflan, apa mării a erodat terenul până la structurile de pe mal, iar în unele locuri a ajuns chiar și la drumurile publice.

Conform imaginilor surprinse cu drona în zona İncesu, valurile mării au ajuns la șosea, generând riscuri pentru siguranța vehiculelor.

„Mai avem puțin și ne prăbușim cu totul în Marea Neagră”, spun localnicii.

Situația a fost descrisă drept alarmantă de experți, care subliniază necesitatea unor măsuri urgente pentru a proteja locuințele, afacerile și infrastructura din apropierea coastei.

Dr. Faruk Aylar, cadru didactic la Facultatea de Științe Umane și Sociale a Universității Ondokuz Mayıs, a explicat că Samsun se află între deltele râurilor Kızılırmak și Yeşilırmak, un areal cunoscut pentru plajele sale spectaculoase.

În zonele İncesu, Taflan și 19 Mayıs, eroziunea costieră afectează în special construcțiile apropiate de mal. Conform Legii Litoralului, construcțiile trebuie să fie limitate la cel puțin 100 de metri de linia țărmului, iar primii 50 de metri ar trebui să fie complet liberi de construcții”, a declarat expertul.

Specialistul a precizat că dezvoltarea rapidă și necontrolată din zonă a accentuat riscurile asociate cu eroziunea.

În unele regiuni, au fost construite structuri de protecție, precum diguri în formă de „T” și ziduri de sprijin, pentru a preveni avansarea mării.

Cu toate acestea, Aylar avertizează că astfel de intervenții pot perturba echilibrul natural al ecosistemului marin.

Aceste măsuri pot salva temporar structurile de pe coastă, dar interferează negativ cu procesele ecologice naturale.

Eroziunea costieră este un proces natural, dar amplasarea construcțiilor în zone vulnerabile amplifică problemele.

Aylar subliniază că luarea de măsuri imediate pentru a opri acest fenomen este esențială: „În caz contrar, locuințele, afacerile și cafenelele din apropierea mării se află într-un pericol major. Este posibil ca apa să ajungă până acolo”.

Problema nu este una nouă pentru locuitorii din Atakum, dar amploarea pagubelor recente ridică întrebări urgente despre sustenabilitatea și siguranța dezvoltării costiere în această regiune pitorească a Turciei.

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