Fausto Russo are 38 de ani, este sportiv și a contractat COVID-19 timp de o săptămână a fost internat la terapie intensivă cu o cască sub presiune, cateterul, fără posibilitatea de a se deplasa. Apoi, la spitalul Santa Maria Goretti din Latina, un medic i-a propus să se alăture experimentării, în curs de desfășurare la Napoli, la spitalele Pascale și Cotugno, a unui medicament utilizat pentru artrita reumatoidă. Și astfel Fausto s-a înscris că i s-a dat Tocilizumab și după câteva zile totul s-a schimbat., scrie Il Corriere della Sera.



„În patruzeci și opt de ore starea mea s-a îmbunătățit cu aproximativ 60 – 70%. Nu pot decât să îi mulțumesc doctorului Ascierto că a adus acest medicament în atenția tuturor celorlalte centre din Italia și că a condus procesul, deoarece este vorba despre salvarea de vieți, mulțumesc și tuturor personalului Spitalului Santa Maria Goretti din Latina. Am văzut-o: din păcate, murim de acest virus. Astăzi am încă masca aproape, dar sunt bine și știu că nu trebuie să mă forțez, tamponul a arătat că sunt încă pozitiv, dar poate în 3/4 zile totul se va schimba și își pot da ieșirea ».



Fausto nu știe cum a contractat virusul: „Nu am fost în contact cu oameni din Italia de Nord sau din zonele roșii, dar poate că sunt antrenor, întâlnind multe persoane, trebuie să-l fi luat fără să-mi dau seama. Cert este că am avut o febră foarte puternică și această febră nu a trecut, apoi au existat complicații respiratorii și la acel moment am ajuns în spital. Acolo m-au consultat, am fost estat pozitiv, iar calvarul a început din acea zi. Doar să pot spune asta și să pot vorbi despre asta este foarte mult pentru mine ».



În urmă cu câteva zile, Fausto a început să frecventeze din nou rețelele de socializare și este surprins că mulți se plâng că trebuie să stea acasă: „Este singurul mod în care trebuie să oprim toate acestea, să oprim infecția. Dacă mi-ar fi spus că va trebui să stau acasă timp de 15 zile, aș fi făcut-o de bunăvoie și pentru că pot să stau atât de puțin cu soția și copiii mei, întrucât îmi este foarte dor de ei și sper să vă îmbrățișez din nou în câteva zile „.

Ce este Tocilizumab

Tocilizumab, cunoscut și sub denumirea de atlizumab, este un medicament imunosupresiv, în principal pentru tratamentul artritei reumatoide (RA) și a artritei idiopatice juvenile sistemice, o formă severă de artrită la copii. Este un anticorp monoclonal umanizat împotriva receptorului interleukinei-6 (IL-6R). Interleukina 6 (IL-6) este o citokină care joacă un rol important în răspunsul imun și este implicată în patogeneza multor boli, cum ar fi bolile autoimune, mielomul multiplu și cancerul de prostată.

