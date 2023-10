„A venit un prost la mine să mă întrebe de ce țin cu rușii”. Este răspunsul pe care președintele AUR, George Simion, i l-a dat, sâmbătă, unui bărbat care l-a întrebat de ce ține cu rușii și îl filma.

Înregistrarea video prezentată în presă conține și un moment în care Simion pune mâna pe telefon în încercarea de a-l opri să filmeze. „Nu pune mâna pe telefon. Ai pus mâna pe mine”, protestează tânărul, iar George Simion îi răspunde: „Vrei să mai pun o dată?”.

Liderul AUR a făcut precizări referitoare la incident, luni, pe Facebook. EL neagă comiterea unei agresiuni și susține că cei care au generat scandalul sunt membri USR.

„Nu sunt membru USR, totul a fost spontan”

„Eu sunt persoana care l-a interpelat pe George Simion la festivalul Micul de Aur. Din motive lesne de înțeles, prefer să rămân anonim”, se arată într-un mail primit astăzi de Libertatea, care conține un drept de replică la adresa liderului AUR.

Bărbatul spune că nu este membru USR, așa cum a susținut George Simion, și că incidentul de sâmbătă seară nu a fost pregătit, „a fost totul spontan”.

Redăm integral dreptul la replică adresat președintelui AUR:

„Nu am fost nicio secundă agresiv și nu l-am interpelat în prealabil, cum a pretins”

As dori să transmit prin intermediul presei un drept la replică către dl Simion, urmare a explicațiilor (mincinoase) ale dumnealui:

1. Eu nu l-am jignit pe dumnealui, nu l-am înjurat, nu l-am făcut prost și nu i-am spus, cum se poate auzi pe înregistrare, „dacă mai vrei mai pun mâna pe tine, futu-….”. Nu am fost nicio secundă agresiv și nu l-am interpelat în prealabil, aceasta fiind și prima dată când l-am văzut față în față (nu am fost în prealabil la el la masă, cum a pretins).

2. Am fost agresat și nu „m-a atins cu calm pe mâna”, ci a vrut să SMULGĂ telefonul, prinzându-mă și de mână – am și eu martori, bineînțeles, prieteni cu care am fost la festival.

3. Chiar și dacă, conform dumnealui, „a pus mâna pe telefon cu calm” este la fel de ilegal și ar trebui ca românii să înțeleagă că nu este normal să încerci să smulgi „chiar si cu calm” obiecte din posesia altor persoane. Exista, în acest sens, și un articol în Codul penal intitulat „Furt” sau tentativa de furt. Normal ar fi fost ca domnul Simion, persoană recunoscută, de altfel, în spațiul public pentru filmările agresive din Parlament, să încheie conversația politicos, maxim să întoarcă spatele sau, dacă CHIAR se simțea agresat, să cheme forțele de ordine.

4. Nu a fost nimic pregătit, a fost totul spontan – am întreaga înregistrare, bineînțeles, și în secundele dinainte de a-l interpela pe domnul Simion se aude cum discutam „ce să îi zicem?!”

5, Ulterior am fost acuzat(i) de membri AUR că „i-am vorbit FOARTE urât domnului Simion, așa ceva nu se face!”, deși, după cum se poate auzi, nu eu am fost cel care a folosit apelative.

6. Subliniez că NU sunt membru al vreunui partid politic si, implicit, NU sunt membru USR.

7. Domnul Simion continuă să mintă în ceea ce privește faptul că el/partidul său ar fi organizat festivalul.