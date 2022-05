Euronews România poate fi urmărit de miercuri pe cablu, la principalii furnizori Digi – RCS şi Vodafone (fostul UPC), potrivit Pagina de Media.

Licența postului de știri Euronews e deținută de Universitatea Politehnică București, condusă de rectorul Mihnea Costoiu, iar directorul Euronews România e Gabriel Petrea, fost șef al Tineretului PSD.

Redactor-șef este Andra Miron (ex Realitatea TV).

Potrivit unui comunicat de presă, Euronews România va difuza 24/7 programe de știri live, iar pe lângă buletinele de ştiri, rețeaua românească va difuza atât programe Euronews, cât şi producţii locale.

Ce jurnaliști s-au alăturat postului

Andreea Gurban, Daniel Coman, Florian Petrică, Claudiu Popa, Vitalie Cojocari, Cristian Citre, Miruna Mihailovici, Alida Mocanu, Andreea Trandafirescu și Mirela Vaşadi se numără printre jurnaliștii cunoscuți care s-au alăturat postului de știri.

Demisia lui Adelin Petrișor

Jurnalistul Adelin Petrișor și-a anunțat demisia de la Euronews România, pe blogul personal, cu numai câteva zile înainte de începerea emisiei, fără să ofere foarte multe detalii legate de motivul plecării sale.

„Astăzi este ultima zi în care sunt jurnalist al Euronews România. Mi-am dat demisia. Motivele nu-s dramatice, dar mă privesc doar pe mine și pe cei din conducerea stației. Cum sunt tot felul de «prieteni» care abia așteaptă să inventeze, spun totuși că nu a fost vorba de presiuni, ingerințe etc. Oricum, cu siguranță în acest moment cred că e mai bine așa. Nu regret cele 3 luni petrecute în redacția Euronews. Am învățat multe lucruri noi, am stat pentru prima dată în scaunul prezentatorului de știri și am cunoscut oameni interesanți”, a scris Adelin Petrișor pe blogul său.

El anunțase în februarie că va colabora cu acest post, după zece ani în care a lucrat pentru postul public de televiziune. Anterior, jurnalistul lucrase 10 ani la Observator şi Antena 3 şi doi ani la Realitatea TV.

La puțin timp după, și jurnalista Xenia Croitoru, venită de la Antena 3, a părăsit Euronews.

