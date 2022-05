„Astăzi este ultima zi în care sunt jurnalist al Euronews România. Mi-am dat demisia. Motivele nu-s dramatice, dar mă privesc doar pe mine și pe cei din conducerea stației. Cum sunt tot felul de «prieteni» care abia așteaptă să inventeze, spun totuși că nu a fost vorba de presiuni, ingerințe etc. Oricum, cu siguranță în acest moment cred că e mai bine așa. Nu regret cele 3 luni petrecute în redacția Euronews. Am învățat multe lucruri noi, am stat pentru prima dată în scaunul prezentatorului de știri și am cunoscut oameni interesanți”, a scris Adelin Petrișor, azi, pe blogul său.

În același mesaj, Adelin Petrișor le urează „mult succes foștilor colegi de la Euronews România”. Demisia lui vine cu doar câteva zile înainte de lansarea postului Euronews România, programată pentru 25 mai.

Adelin Petrișor anunțase în februarie că va colabora cu acest post, după zece ani în care a lucrat pentru postul public de televiziune. Anterior, jurnalistul lucrase 10 ani la Observator şi Antena 3 şi doi ani la Realitatea TV.

