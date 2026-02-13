„Vorbim despre o forţă de reacţie rapidă de 100.000 sau 80.000 de soldaţi”, care ar înlocui dependenţa de trupele americane, a explicat Kubilius în declarații făcute la Politico Pub.

În timp ce UE abia începe discuţiile pe această temă, Kubilius afirmă că este important să se clarifice terminologia şi cum ar arăta această forţă.

Pe de altă parte, comisarul european pentru apărare a minimizat orice risc de schimbare în relaţiile transatlantice în urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda și a evocat o oportunitate pentru blocul comunitar de a prelua controlul asupra capacităţilor sale de apărare.

Administrația Trump pare să redirecţioneze atenţia Statelor Unite către Asia-Pacific pentru a ține China sub control. În opinia lui Kubilius, UE trebuie să accepte această strategie.

„Am considerat de la sine înţeles că relaţiile transatlantice înseamnă că Statele Unite vor fi prezente în Europa şi îşi vor cheltui resursele aici”, a spus Kubilius, subliniind că preluarea controlului asupra capacităţilor de apărare de către Europa va consolida NATO şi relaţiile transatlantice în general.

Comisarul european pentru apărare a mai declarat că, dacă statele membre UE vor fi de acord cu o a doua rundă a programului de împrumuturi pentru reînarmare (SAFE), aceasta s-ar putea concentra pe achiziţionarea de „facilităţi strategice”, și anume echipamente militare cheie, precum sateliţi spaţiali sau realimentare aeriană, pentru care UE depinde în mare măsură de Statele Unite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE