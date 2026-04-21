Începând cu 18 februarie 2027, producătorii vor fi obligați să respecte noile reguli privind bateriile, ceea ce va duce la schimbări semnificative în designul dispozitivelor mobile.

Regulamentul, adoptat de instituțiile europene în 2023, face parte dintr-un pachet amplu de măsuri pentru reducerea deșeurilor electronice și creșterea duratei de viață a produselor tehnologice. Concret, baterii telefoanelor și tabletelor trebuie să fie ușor de înlocuit de către utilizatori, fără a fi necesare unelte speciale sau intervenții din service-uri autorizate.

Mai exact, bateriile trebuie să poată fi scoase și înlocuite cu unelte „disponibile în comerț”, iar dacă sunt necesare unelte speciale, acestea trebuie oferite gratuit la achiziția produsului. În plus, producătorii vor fi obligați să asigure disponibilitatea bateriilor de schimb timp de cel puțin cinci ani după scoaterea de pe piață a unui model.

Oficialii europeni susțin că măsura va reduce semnificativ cantitatea de deșeuri electronice, într-un context în care milioane de telefoane sunt înlocuite anual doar din cauza degradării bateriei.

Astfel, companiile sunt obligate să regândească complet designul telefoanelor.

Practic, utilizatorii vor putea înlocui singuri bateria atunci când aceasta se uzează, fără costuri mari de service sau fără să fie necesar să-și cumpere un telefon nou.

În Uniunea Europeană se vând anual aproximativ 150 de milioane de smartphone-uri și peste 20 de milioane de tablete, iar o mare parte dintre acestea ajung la gunoi din cauza bateriilor defecte.

Prin această măsură, Uniunea Europeană estimează că utilizatorii ar putea economisi miliarde de euro până în 2030, în timp ce impactul asupra mediului va fi redus semnificativ. În prezent, mai puțin de 40% din deșeurile electronice sunt reciclate corect în Europa.

Regula privind bateriile se adaugă altor măsuri recente, precum standardizarea portului USB-C și obligativitatea actualizărilor software pe termen lung, toate având ca scop prelungirea duratei de viață a dispozitivelor electronice.

Noua legislație marchează astfel una dintre cele mai mari schimbări din ultimii ani în industria smartphone-urilor.

