Astronauții au revenit pe Pământ din motive medicale

Patru astronauți au revenit pe Pământ după o evacuare medicală de urgență de pe Stația Spațială Internațională (ISS). Misiunea echipajului Crew-11 a fost încheiată prematur din cauza unei „probleme medicale serioase”, reducând șederea lor în spațiu cu o lună. Potrivit BBC, incidentul reprezintă prima evacuare de acest tip din istoria de 26 de ani a stației spațiale.

Capsula SpaceX a aterizat cu succes joi, 15 ianuarie 2026, în Oceanul Pacific, în apropierea Californiei. Căpitanul echipajului, astronautul NASA Mike Fincke, a fost primul care a ieșit din navă. Acesta a zâmbit și a făcut câțiva pași înainte de a fi așezat pe o targă, conform procedurilor standard.

Ceilalți membri ai echipajului – Zena Cardman de la NASA, Kimiya Yui din Japonia și cosmonautul rus Oleg Platonov – au urmat, întâmpinând camerele cu zâmbete și saluturi.

„E atât de bine să fim acasă!”, a declarat Zena Cardman.

Evacuarea – un test important pentru procedurile NASA

Problemele de sănătate care au dus la acest deznodământ au fost dezvăluite de NASA pe 9 ianuarie, când o ieșire planificată în spațiu a fost anulată în ultimul moment. Conform Jared Isaacman, administratorul NASA, astronautul afectat este „bine acum” și „într-o stare de spirit pozitivă”.

Totuși, conform comunicărilor anterioare ale agenției, identitatea persoanei și natura afecțiunii nu vor fi probabil dezvăluite publicului. Evacuarea a fost un test important pentru procedurile NASA privind urgențele medicale în spațiu.

Stația Spațială Internațională, aflată la o altitudine de 400 km deasupra Pământului și orbitând planeta de 16 ori pe zi, este echipată cu un minim de echipamente medicale, iar astronauții sunt instruiți să gestioneze probleme medicale minore. Totuși, nu există un medic la bord.

O nouă echipă preia controlul ISS

După plecarea echipei Crew-11, controlul stației a fost preluat de cosmonautul rus Serghei Kud-Sverchkov și de colegii săi, Chris Williams de la NASA și Sergei Mikaev.

„Indiferent de dificultăți, ne vom face datoria la bordul ISS, desfășurând toate sarcinile științifice și de întreținere necesare”, a declarat Kud-Sverchkov pe 11 ianuarie.

Este pentru prima dată când astronauții au fost evacuați din cauza unei probleme de sănătate de la plasarea stației pe orbita Pământului, în 1998.

Cu toate acestea, istoria zborurilor spațiale consemnează două cazuri similare. În 1985, cosmonautul sovietic Vladimir Vasyutin a fost nevoit să părăsească stația spațială Salyut 7 cu patru luni înainte de termen, din cauza unei probleme urologice. În 1987, o aritmie cardiacă l-a forțat pe cosmonautul Aleksandr Laveykin să încheie mai devreme misiunea pe stația Mir.

Incidentul ridică întrebări despre capacitatea agențiilor spațiale de a gestiona urgențele medicale în spațiu. Pe măsură ce numărul misiunilor umane crește, inclusiv pentru turism și explorări viitoare pe Lună sau Marte, experții subliniază necesitatea prezenței medicilor în astfel de misiuni.

