Acest contrast puternic între situația unor intelectuali, precum Navalnîi sau Vladimir Karza-Murza, care au primit pedepse grele pentru că au protestat verbal față de Kremlin și Evgheni Prigojin care a încercat o tentativă de lovitură de stat în care au murit soldați ruși a fost ridicată și de CNN într-un dialog cu ambasadorul rus la Londra.

„Președintele a calificat-o (nr. trădare) când a început, apoi s-a terminat”, a spus Andrei Kelin. „Acum călătorește undeva, astfel recunoaștem unele fapte de eroi ale luptătorilor Wagner”, a continuat ambasadorul cu referire la rolul jucat de gruparea lui Prigojin în cucerirea orașului Bahmut.

Chestionat de lăsarea în libertate a luptătorilor Wagner care au doborât avioanele militare rusești și au ucis soldați ruși în marșul lor spre Capitală, ambasadorul a evitat un răspuns și a spus că nu-și amintește aceste evenimente.

Deși Prigojin și-a obișnuit urmăritorii săi de pe Telegram prin a se filma îmbrăcat în camuflaj și echipament tactic vorbind despre război, ultima apariție l-a surprins într-un tricou polo și blugi. Prigojin a apărut public prima dată după rebeliune cu ocazia recentului summit Rusia-Africa de la Sankt Petersburg. El a fost fotografiat dând mâna unui demnitar din Republica Centrafricană.

Head of Wagner PMC Yevgeny #Prigozhin met in St. Petersburg with representatives of the #CentralAfricanRepublic as part of the Russia-Africa Forum. pic.twitter.com/YBFR89RQU1