Situația se întâmplă în comuna Cenade, județul Alba, una dintre cele mai mici din România din punct de vedere a numărului populației. În cele trei sate din Podișul Secașelor, aflate la limita dintre Alba și Sibiu, trăiesc aproximativ 1.000 de locuitori.

Consilier independent, angajat la Comisia Europeană

Din punct de vedere politic, comuna este dominată de mulți ani de PNL, partid care a obținut majoritatea în consiliul local și funcția de primar și la alegerile locale din 2024. Pe lângă PNL, care are șapte reprezentanți, în consiliul local a mai ajuns doar un consilier PSD și unul independent. Independentul este o tânără originară din comună, care lucrează la Comisia Europeană.

Luisa Maria Bunescu a obținut 90 de voturi (20,4%), respectiv aproape de patru ori mai mult decât PSD (5,61%). Dacă ar fi candidat cu o listă de partid, aceasta ar fi avut două funcții de consilier local. După ce a depus jurământul, Luisa Bunescu a revenit la Bruxelles, la locul de muncă.

A cerut însă conducerii primăriei să îi permită să participe online la ședințele consiliului local, lucru prevăzut atât de regulament, cât și de legislația în vigoare. Reprezentanții instituției au refuzat acest lucru, susținând că, dacă vrea să participe la ședințe, trebuie să o facă exclusiv fizic.

Luisa Maria Bunescu, consilieră independentă. Foto: Facebook

Proiect de hotărâre, respins de consilieri

Consiliera a inițiat și un proiect de hotărâre și cerut un vot consilierilor locali pe această temă, dar majoritatea PNL a decis că ședințele nu pot fi organizate online. Neavând o altă soluție, Luisa Bunescu a dat în judecată Primăria Cenade.

„Am făcut o solicitare de a participa la şedinţa extraordinară din data de 15.11.2024 prin mijloace online, în considerarea profesiei exercitate într-o altă ţară, respectiv în Belgia, Bruxelles. Am precizat faptul că deţinerea calităţii de consilier local nu este incompatibilă cu exercitarea unei alte profesii, independent de locul unde aceasta se desfăşoară.

Am invocat, ca şi temei legal în susţinerea cererii de participare online la şedinţa extraordinară din data de 15.11.2024, prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Cenade, care statuează posibilitatea pentru un consilier local de a participa la şedinţe fie fizic, fie prin intermediul mijloacelor online, fără a defini ce înseamnă aceste mijloace online”, a susținut consiliera, în acțiunea depusă la Tribunalul Alba.

Conducerea instituției i-a răspuns că articolele din regulamentul consiliului local se referă doar la organizarea comisiilor de specialitate.

„Este vădit neconstituţional”

Consiliera independentă a precizat că, astfel, îi este îngrădit dreptul la muncă, respectiv alegerea profesiei şi a locului de muncă.

„Este vădit neconstituţional ca, ulterior validării candidaturii şi cunoscând situaţia sa privind profesia exercitată, să i se îngrădească dreptul de a participa la şedinţele consiliului local în format online ori de câte ori profesia îi impune să fie la distanţă. Convocările pentru şedinţele pentru consiliul local se fac exclusiv online, prin intermediul grupului de WhatsApp al consilierilor, prin urmare acest proces fiind deja digitalizat, este evident că poate fi furnizata o conexiune online şi pentru şedinţe”, a completat tânăra din Cenade.

Aceasta este născută şi crescută în comuna Cenade și susține că a participat la alegerile pentru consiliul local din dorinţa sinceră de a putea face mai mult pentru comuna sa și a considerat chiar că, raportat la locul de muncă, poate fi un real ajutor pentru administraţia publică.

Cu regret a constatat faptul că, probabil, nu este dorită în cadrul administraţiei locale, cu toate că localnicii au votat-o şi şi-au dorit să le reprezinte interesele. Și-a axat campania electorală pe patru principii: educație, transparență, antreprenoriat și păstrarea tradițiilor locale.

A propus accesul tinerilor și copiilor din comună la programe de educație nonformală, accesul cetățenilor la toate informațiile de interes public ale administrației locale, precum și susținea antreprenorilor care doresc să își deschidă o afacere.

Primărie: „Locuința principală nu este în comună”

Reprezentanții Primăriei Cenade au susținut că stabilirea domiciliului în comună a avut ca scop exclusiv posibilitatea de a participa la alegerile locale.

„Locul de muncă al reclamantei este de agent contractual salariat la Comisia Europeană, Direcţia generală resurse umane şi securitate, cu activitatea desfăşurată în Bruxelles. Prin urmare, este evident că locuinţa principală a reclamantei nu este în comuna Cenade, ci în Bruxelles. (…) Persoana care exercită funcţia de demnitate publică trebuie să facă parte din comunitatea pe care o reprezintă, să fie în contact cu oamenii şi problemele cu care se confruntă aceştia zi de zi, tocmai pentru ca munca acestuia să fie eficientă şi în acord cu nevoile comunităţii din care face parte”, a precizat conducerea administrației locale.

Primăria a mai susținut că, pentru asigurarea manifestării votului în formă electronică, sunt necesare anumite programe, investiţii, echipamente tehnice pe care comuna nu le deține.

De asemenea, a mai invocat imposibilitatea concretă de exprimare în mod legal a votului pentru participantul online, da și posibilitatea ca Luisa Bunescu să fie aleasă președinte de ședință, situație în care nu ar avea cum să semneze hotărârile consiliului local.

Primăria din Cenade. Foto: Facebook

Magistrat: „Interpretare nelegală a legislației”

Judecătorul care a analizat speța a ajuns la concluzia că adresa prin care s-a răspuns la solicitarea consilierei de a participa la şedinţa extraordinară din data de 15.11.2024 prin mijloace online este neîntemeiată, întrucât se bazează pe o interpretare nelegală a legislaţiei.

Codul administrativ prevede că „se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice”, normă care a fost preluată și în regulamentul Consiliului Local Cenade. Tot în regulament se mai prevede că ședinţele consiliului local sunt publice și se pot desfăşura cu participarea fizică a consilierilor sau în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice.

„Legea nu numai că instituie posibilitatea participării online la şedinţele consiliului local, dar chiar instituie o obligaţie pentru Comuna Cenade de a asigura aceasta participare prin utilizarea oricăror mijloace electronice. Rezultă cu claritate faptul că la ședințele consiliului local, consilierii locali pot participa fie prin prezență fizică fie prin utilizarea oricăror mijloace electronice. (…) Opțiunea personală a fiecărui consilier local de a participa doar în mod fizic la ședințele consiliului local nu poate fi cenzurată, dar în egală măsură nu se poate restrânge dreptul celorlalți consilieri locali de a participa oricând și prin utilizarea oricăror mijloace electronice”, a susținut magistratul, care a completat că ședințele consiliului local pot fi mixte, atât cu prezență fizică cât și online, fără să existe cazuri limitate. În plus, adresa prin care i s-a comunicat consilierei că nu poate fi prezentă online la ședința din noiembrie 2024 este considerată „exces de putere”.

În consecință, Primăria Cenade a fost obligată, prin hotărâre pronunțată în 26 ianuarie 2026, să permită participarea consilierei Luisa Bunescu, la ședințele Consiliului Local Cenade „prin participare on-line, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, în orice modalitate permisă, cu titlu de exemplu: WhatsApp audio, WhatsApp video, teleconferinţă, videoconferință etc”.