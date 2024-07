EXCLUSIV. Ce au declarat pentru Libertatea candidații care au luat zero sau un singur vot la alegerile locale: „Nu avea niciun rost să mă votez”; „Sunt curios să aflu cine a pus ștampila pe mine” 

Alegerile locale din iunie au trecut, rezultatele finale au fost și ele înregistrate și omologate, dar în spatele scrutinului rămân și multe lucruri inedite, care n-au fost prezentate până acum.

Libertatea a analizat toate rezultatele finale din cele peste 3.000 de orașe unde românii au pus ștampila pe buletinul de vot! Oraș cu oraș, comună cu comună din fiecare județ al României.

Și așa am dat peste cei mai neperformanți candidați. Care au obținut sub trei voturi la scrutinul din iunie. Sau care au plecat acasă cu un vot, două sau chiar ZERO! Există un singur candidat la funcția de primar care a reușit această performanță negativă.

Conform datelor de la Autoritatea Electorală Permanentă numele acestuia este Cristian Vovec. Candidat independent în comuna Năeni din județul Buzău, acolo unde au votat 1.022 de persoane din cele 1.311 înscrise pe liste. Deci un procent de 77,95%.

Cristian Vovec

43 de voturi au fost declarate nule și 964 valabile. Cele mai multe, 500 au ajuns la candidatul PNL, Marius Zecheru, care a câștigat primăria, iar cele mai puțin, zero!, la Cristian Vovec, candidat independent.

Libertatea a luat legătura cu Vovec să discutăm despre marginea alegerilor la care a participat și pe care le-a pierdut. „Nu aveam niciun sens să mă votez! Îmi iroseam votul”, a fost prima reacție a candidatului la Primăria Năeni.

Comuna Năeni. Indicatorul satului e scris incorect. Foto: Facebook

„Ia zi mă, e bine să stai în mizerie? Ați pus botul la vrăjeală!”

„Am vrut să punem PSD-ul la putere în comună, dar a venit PNL-ul… Am vrut să schimb soarta comunei. Suntem vai de capul nostru, apă n-avem, canalizare n-avem, primarul ăsta de acum de la PMP nici măcar buruienile nu le taie. Trăiesc în mizerie! Noi în loc să o luăm înainte, o luăm doar înapoi, suntem vai de capul nostru”, a declarat acesta pentru Libertatea.

Întrebat dacă și-a dorit să fie primar, Vovec a răspuns clar: „Nu! Speram să fiu consilier local ca să fiu acolo lângă ei. Dar lumea a fost și influențată”. La consilieri a luat 18 voturi, tot cele mai puține și n-a prins locul dorit.

Despre promisiunile primite de la prieteni nici nu vrea să se mai gândească.

„Când mă văd cu ei în comună mă ocolesc ăștia de-mi promiteau. Și le-am zis când i-am văzut: «Ia zi, mă, e bine să stai în mizerie? Ați pus botul la vrăjeală!». Le-au dat bani pe care i-au băut și fumat deja… Ăștia de-mi promiteau mă ocolesc pe stradă. Mergem din prostie în prostie, asta e. Ne merităm soarta”, a mai declarat Cristian Vovec.

Clasamentul final în Năeni

Marius Zecheru (PNL) » 500 voturi (51,86%) Tatiana-Mariana Proșcanu (PSD) » 272 (28,21%) Constantin Popa (Alianța Dreapta Unită) » 161 (16,70%) Ilie Drăgoi (AUR) » 31 (3,21) Cristian Vovec (independent) » 0 (0,00%)

„Sunt curios să aflu cine a pus ștampila pe mine”

Cazul lui Cristian Vovec cu zero voturi este unic în România, printre cele 207.389 de persoane care își doreau să obțină fotoliul de primar.

Dar au mai fost persoane care au obținut un singur vot la alegerile locale. Trei astfel de cazuri pe teritoriul țării: în Surdila-Găiseanca din județul Brăila, în Grădinari (Olt) și în Livezi (Vâlcea). Candidații de aici, Virgil Moise, Rosalia-Iustina Șurloiu și Jan Lisandru au fost „ghinioniștii” de serviciu.

Lisandru a fost tot independent și-a avut la finalul alegerilor un singur vot din cele 1.256 exprimate.

Reacția acestuia pentru Libertatea e antologică: „Rezultatul a fost foarte bun din punctul meu de vedere. Că nu trebuia să iau nici votul ăla. Cine știe ce rătăcit m-a votat sau a pus ștampila greșit. Nici măcar eu nu m-am votat, că n-am vrut!”.

Acesta acum are o nouă misiune: „Sunt curios să aflu cine a pus ștampila pe mine, dar serios că nu știu”.

Întrebat de motivul candidaturii sale la primărie, Jan Lisandru a explicat: „Am participat doar să fiu iepure și să dăm mafioții jos. Dar n-am reușit că tot ăia au ieșit! Greu de tot să dai primarul jos. PSD-ul a luat toată România cum să te lupți cu ei?! Eu am avut gura mare și-am făcut anticampanie, dar degeaba. Cu cine am votat eu? Păi, am votat să scăpăm de PSD”, a mai spus acesta.

Clasamentul final în Livezi

Ștefan Verdeș (PSD) » 537 voturi (45,35%) Constantin Șorici (AUR) » 491 (41,46) Constantin Ghimiși (PNL) » 100 (8,44) Alexandrina Ivancu (USR) » 46 (3,88) Gabriel Filip (PNCR) » 9 (0,76%) Jan Lisandru (independent) » 1 (0,08%)

Primăria din Livezi

„Lumea e perversă”

Din Buzău și Vâlcea ajungem în Caraș-Severin, la Șopotu Nou. Eugen-Ionuț Miloș din partea Partidului Mișcarea Populară, a obținut doar două voturi din cele 700 exprimate. „Singurele voturi pe care le-am primit sunt ale mele și ale soției!”, spune.

Întrebat de prietenii care i-au făcut promisiuni înainte de votare, Miloș a reacționat pentru Libertatea: „Îi văd, dar fără ochi. Lumea e perversă. Au promis cu gura și nimic după. Sunt dezamăgit complet”.

„Am susținut omul, nu partidul, pentru că sunt anti-PSD”

Iar în Bixad din județul Satu-Mare, Lucian-Petre Pop de la Partidul Lege Educație Unitate a obținut trei voturi din cele 3.217 exprimate. Aici e o adevărată poveste electorală din moment ce Pop recunoaște: „Nu m-am votat! Era chiar culmea să mă votez!”.

De ce a candidat atunci? „Am avut gândul să ies primar, dar în campanie când am văzut ce fac anumiți candidați am renunțat! N-are sens să spunem prin telefon… Cred că aveam peste 300 – 400 de voturi dacă rămâneam în bătălie”, spune acesta.

Politician care și-a schimbat planul de „luptă” și-a decis să susțină un alt candidat. „Pe cel mai puternic om ca să scăpăm de PNL”, recunoaște.

„Așa am decis să mergem s-o susținem pe doamna Lenuța Cornea de la PSD, care a și câștigat alegerile. Dar vreau să vă zic un lucru! Am susținut omul, nu partidul, pentru că sunt anti-PSD. Trei m-au votat din greșeală… Oricum am pierdut și zece mii de euro că am avut bannere în comune”, mai spune Pop pentru Libertatea.

Caz unic: comuna Grădinari din județul Olt

Și în județul Olt, în comuna Grădinari am avut un candidat la funcția de primar care a obținut un singur vot!

Comuna Grădinari din județul Olt

Rosalia-Iustina Șurloiu candidată la Forța Dreptei a terminat alegerile cu 0,06% voturi, adică un singur vot. Au fost 1.470 de persoane prezente la urne din 2.032 eligibile.

Și în urmă cu patru ani, în 2020, la alegerile locale în această comună a fost un candidat tot cu un vot! Marius Oprea de la Partidul Mișcarea Populară.

„Nu m-a votat nimeni, doar eu. Eu sunt un om simplu. Ce-avem de pierdut? Nimic, vă zic eu. Mi-au mai zis unii: «Te mint ăștia, mă! Nu te votează». Așa a fost”, spunea Oprea pentru Libertatea.

