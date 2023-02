Cine trimite pe e-mail amendamente parlamentarilor când e vorba de creșterea puterilor instituțiilor militarizate? Cazul Fenechiu

În Comisia Juridică din Senat a ajuns pentru aprobare, în această săptămână, o ordonanță de urgență. Obiectul ei era prorogarea termenelor de semnare a declarațiilor de avere cu semnătură calificată. OUG-ul nu trebuia să modifice în vreun fel legea de funcționare a Agenției Naționale de Integritate.

Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, a primit însă un mail.

„Mi-au fost propuse niște amendamente, am fost sunat în legătură cu ele”, povestește Daniel Fenechiu pentru Libertatea.

Daniel Fenechiu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Liderul grupului PNL relatează că i s-au trimis amendamentele deja scrise, chiar cu numele său în dreptul inițiatorului. Contribuția senatorului nu exista însă, el nu redactase vreun rând.

Senatorul a mers la ANI. Iar ANI a sesizat că aceste amendamente creează privilegii pentru anumiți angajați din serviciile secrete și instituțiile de forță. Declarațiile lor de avere urmau să nu mai fie transparente.

„Amendamentele mi-au fost trimise pe teoria că Fenechiu și le va însuși, în varianta autor Daniel Fenechiu. Ele au venit la Comisia Juridică, eu am văzut despre ce este vorba, am constatat că din perspectiva activității ANI și a angajamentelor României, ele exced situația și am înțeles să nu mi le însușesc. Dacă nu mi le-am însușit, ele nu au intrat pe ordinea de zi a Comisiei Juridice și asta e tot”, a declarat Fenechiu pentru Libertatea.

Recomandări Medicul Dan Tesloianu falsifica acordul pacienților pentru implantarea dispozitivelor medicale de la pacienți decedați, acuză procurorii

Comisia Juridică a votat, marți, proiectul de lege pentru aprobarea OUG fără amendamentele trimise lui Fenechiu.

„Nu am primit amendamentele de la serviciile secrete”

Înainte de a lua decizia de a nu și le asuma, senatorul PNL apucase să trimită amendamentele nu doar la Agenția Națională de Integritate, ci și să aibă o discuție cu ministrul justiției, Cătălin Predoiu.

Întrebat dacă a primit amendamentele de la serviciile secrete, Fenechiu a negat categoric o astfel de variantă.

„Nu lucrez cu serviciile secrete. Am văzut o serie de materiale că vreau să aduc SRI în avocatură. Cred că am generat deja o psihoză mult prea mare. Nu îmi doresc să aduc SRI, nu lucrez cu serviciile secrete și niciodată serviciile secrete nu vor trimite niște amendamente unui parlamentar în care în toată activitatea nu a fost un fan al serviciilor secrete”, a spus liderul grupului PNL din Senat.

Tot în această săptămână, conform G4 Media, care a publicat subiectul, Daniel Fenechiu și-a retras alte amendamente depuse la un proiect de lege prin care SRI și STS urmau să asigure securitatea cibernetică pentru portalul avocaților. Nici aceste amendamente nu fuseseră, de fapt, scrise de Fenechiu.

De unde au venit amendamentele? Reacția lui Cătălin Predoiu

Recomandări INVESTIGAȚIE. Un polițist de la Crimă Organizată știa despre abuzul sexual al activistului vegan, coleg cu el de festivaluri, dar n-a făcut nimic. Victimă: „Polițistul a zis că nu i se pare că eu am fost violată”

Dar cine a trimis amendamentele. Inițial, Fenechiu n-a vrut să detalieze. La insistența Libertatea, Fenechiu a subliniat că le-a primit de la un „coleg”, dând de înțeles că acest coleg nu este parlamentar, ci are altă profesie, nenumită de parlamentar.

„Mi-au fost transmise de un coleg care lucrează mult în politici publice, în zona respectivă pe zona de integritate și zona de ordine publică și apărare. Nu mi le-am însușit, asta e tot”, a fost singurul comentariu pe care a dorit să-l facă Fenechiu despre misteriosul inițiator.

Senatorul a dezvăluit ce i-a transmis ministrul Justiției când a auzit ce urma să susțină.

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției. Foto: Hepta

„Mi-a spus: «domnule, în opinia mea nu este în regulă, încurcă teribil și generează probleme pe angajamentele luate de România pe zona de integritate»”, susține Fenechiu că i-a argumentat ministrul Predoiu.

În privința reacției ANI, senatorul susține că el a cerut un punct de vedere și de la Agenția Națională de Integritate. În loc să-i răspundă direct lui Fenechiu, spune parlamentarul, ANI a dat un comunicat în care a desființat amendamentele propuse.

Fragment din amendamentele primite pe mail de Daniel Fenechiu

Declarațiile de avere și de interese ale personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională pentru care, potrivit statutului ori prin natura atribuțiilor de serviciu, apartenența la aceste instituții reprezintă informații clasificate ori confidențiale/nedestinate publicității, ori prin a căror diseminare neautorizată se pot prejudicia ordinea publică, securitatea națională, apărarea țării, interesele persoanelor de drept public deținătoare, rezultatul misiunilor specifice, ori se pot dezvălui surse confidențiale, se pot pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma misiunilor specifice, se completează și se depun în format hârtie sau electronic la persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese, prin anonimizarea datelor cu caracter personal.



Personalul care face parte din categoriile prevăzute la alin. (1) și modul de anonimizare a datelor cu caracter personal se stabilesc prin norme interne ale instituțiilor respective.



Amendamentele depuse de Fenechiu pot să fie consultate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.

Care au fost argumentele Agenției Naționale de Integritate

Dacă ar fi fost adoptate, pentru unii angajați din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională ar fi apărut un regim special de integritate, a avertizat ANI.

În textul propus nu se preciza pentru ce categorii de personal din aceste domenii se aplică excepția. S-ar fi putut ajunge, potrivit ANI, în situația în care unele declarații de avere să nu mai fie publice, ci vor trebui păstrate în locuri special amenajate, în condiții care să asigure confidențialitatea.

„Persoanele menționate anterior ar urma să depună declarații de avere și de interese strict în cadrul instituției unde își desfășoară activitatea, eliminând atribuția persoanei responsabile de a le transmite Agenției, cum, de altfel, este cazul începând cu anul 2007, astfel că ANI nu va mai putea primi și gestiona declarații pentru aceste categorii de persoane”, și-a justificat ANI poziția negativă față de amendamentele primite.

Mai mult, declarațiile de avere și interese ale persoanelor vizate de amendamente ar fi putut fi accesate doar de inspectori de integritate special desemnați și doar la sediul instituției din care face parte persoana evaluată, susține Agenția Națională de Integritate.

Consiliul Național de Integritate a criticat și el amendamentele primite de Fenechiu.

„Consiliul consideră că amendamentele, care au ca efect introducerea unui regim aparte de integritate pentru personalul din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, sunt de natură să încalce principiul repartizării aleatorii a dosarelor ANI, principiul transparenței în exercitarea funcțiilor publice, să producă ingerințe în activitatea de evaluare a inspectorilor de integritate și să încalce independența operațională a acestora”, a fost poziția CNI.

Foto: Hepta

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Putin, comportament bizar în timpul discursului de la Kremlin. Ce făcea în timp ce vorbea, toţi au observat

Viva.ro Ce pensie are, de fapt, Petre Roman. Trăiește regește din banii de la stat

Observatornews.ro Topul celor 9 ţări care deţin arme nucleare. Colonelul (r) Ion Petrescu dezvăluie ce ar urma dacă Rusia lansează o bombă atomică

Știrileprotv.ro O sferă metalică misterioasă a apărut pe o plajă din Japonia. Zona a fost restricționată | VIDEO

FANATIK.RO Reguli pe care Kate Middleton le respectă cu sfințenie, dar pe care Meghan Markle le-a încălcat. Diferențele dintre cele două prințese

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 23 februarie 2023. Berbecii au parte de o zi deosebit de interesantă, cu condiția să accepte să fie mai cumsecade decât de obicei