De Diana Meseșan,

Sunt 148 de pacienți negativi și 45 pozitivi în rândul pacienților de la clinica din Sema Parc, în urma primei testări, arată Diaverum pentru Libertatea.



Prin urmare, cam un sfert din numărul total de pacienți sunt confirmați pozitivi. 29 de cadre medicale sunt de asemenea infectate cu noul coronavirus, 22 fiind negative.

”Trei s-au vindecat după tratament, iar un altul are primul test negativ, se așteaptă al treilea.”



”După obținerea rezultatelor celei de-a doua testări, pacienții identificați negativi urmează să se redistribuie către alte centre de dializa Diaverum și vor fi tratați și ei în ture separate luându-se toate măsurile de protecție și siguranță atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical,” menționează răspunsul.



Diaverum spune că are șase centre în București și că doar unul singur a fost afectat de către pandemia Covid-19, cel din Sema Parc.



”În restul centrelor, până la această dată, nu a mai fost identificat niciun pacient ca fiind COVID pozitiv.”



Diaverum nu a răspuns la mesajele ziarului înainte de publicarea articolului.



”Întârzierile în comunicare s-au datorat concentrării tuturor angajaților companiei în gestionarea situației de urgență apărute”, argumentează compania.



Documentul aflat în posesia Libertatea nu face nicio referire la numărul de decese în rândul pacienților clinicii. Sâmbătă, 4 aprilie, erau confirmate 8 decese. Între timp, au mai fost anunțate încă 2 decese. Un bărbat de 68 de ani, din județul Ilfov, respectiv o femeie de 59 ani din București.

Control DSP București



Compania scrie că o echipă DSP București a venit în control la Diaverum Sema Parc sâmbătă, pe 21 martie, după ce mai multe cadre medicale s-au prezentat în aceeași zi la Institutul de Boli infecțioase Matei Balș pentru a fi testate pentru Covid-19. Acestea intraseră în contact direct cu doi pacienți ai clinicii, confirmați pozitivi.



Dar pacienții care au mers sâmbătă la ședința de dializă nu au fost anunțați că sunt două cazuri confirmate la centrul respectiv.



”Sâmbătă, pe 21, tata a fost la dializa în mod normal, fără să dea nimic de bănuit pe acolo”, a povestit fiica unui pacient.

Firma spune că a luat măsuri de protecție, dar nu a avut timp să anunțe DSP



În urma controlului realizat de DSP București, centrul a fost amendat, iar activitatea sa suspendată pe câteva zile.



”Nu au fost instituite măsuri pentru limitarea/prevenirea infectării cu COVID 19.”

”Nu a fost efectuată dezinfecția terminală după ce s-a știut de primul pacient confirmat”, conform DSP București.

Clinica susține că a luat măsuri suplimentare de protecție imediat după depistarea primului caz, dar că nu a reușit să anunțe DSP București în timp util.



”Măsurile suplimentare (ex. utilizarea nebulizării – în plus față de dezinfecția făcută în mod curent – care presupune dezinfecția suprafețelor cu produse biocide de tip 1 și a aerului cu aparate cu flux concentrat de radiație UV de înaltă performanță) și recomandările echipei DSP (ex. efectuarea triajului în exteriorul clinicii) au fost puse în aplicare imediat, existând dovezi în acest sens”, scrie Diaverum.



Firma argumentează că a fost prinsă de nevoia ”de reașezare a activității în clinică în contextul apariției cazurilor de Covid pozitiv”, și nu a reușit ”trimiterea către DSP în termenul solicitat a dovezilor îndeplinirii măsurilor suplimentare și recomandărilor făcute de echipa de control, deși acestea au fost implementate imediat.”

Testarea a început la trei zile după confirmarea primului caz pozitiv

Testările au început luni, 23 martie, spune Diaverum. Adică la trei zile după ce fusese confirmat oficial primul caz pozitiv în rândul pacienților.



Au avut loc două testări în paralel. Una realizată de DSP București, alta făcută de firmă. DSP i-a testat doar pe cei considerați contacți direcți cu pacienții infectați, în timp ce clinica a testat tot personalul și toți pacienții, precizează Diaverum.



”Unul dintre cei mari mari furnizori privați de servicii de laborator din România a înțeles urgența situației și a ajutat compania Diaverum, demarând testarea întregului personal și a pacienților”, menționează comunicatul.

Pacienții trimiși în carantină ”pentru protecția lor și a familiilor acestora”



Diaverum spune că a decis trimiterea în carantină a unor pacienți marți, 24 martie, după ce 12 dintr-un număr de 95 de pacienți testați au ieșit pozitivi.



”Tura de pacienți, în număr de 26, care se aflau în tratament în clinică în momentul găsirii noii locații, a fost transferată imediat în centrul de carantină, pentru protectia lor și a familiilor acestora, conform recomandărilor epidemiologice de izolare timp de 14 zile, așteptându-se în tot acest timp și rezultatele testelor.”



”Pacienții au beneficiat acolo de toate condițiile de cazare și masă necesare, inclusiv supraveghere medicală pusă la dispoziție 24/24 ore de către compania Diaverum”, susține firma.



Pacienții au fost duși într-un centru de carantină din Popești Leordeni, jud. Ilfov.

Câteva ”scăpări”

Ce nu menționează compania e că familiile nu au fost anunțate că pacienții au fost duși în carantină, nu a existat asistență medicală din prima seară, iar pacienții au fost puși câte doi în cameră, deși în acel moment nu era cunoscut rezultatul testelor.



Nu se spune, de asemenea, că pacienții nu au fost ținuți 14 zile, ci au fost lăsați acasă după 4 zile.



Prefectul de Ilfov, Daniel Zamfir, a declarat pentru Libertatea că nu i s-a comunicat că e vorba de pacienți dializați, care au nevoie de asistență medicală specială. ”Am aflat că or să fie persoane cu dializă când au ajuns acolo. Noi nu puteam să nu îi primim. I-au adus seara. Ce să le fi spus? Întoarceți-vă și nu aveți unde.”

Mai jos puteți citi răspunsul Diaverum integral.





