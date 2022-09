EXCLUSIV. David Muniz, însărcinatul pentru afaceri al ambasadei SUA, la nunta fiicei ministrului Virgil Popescu: „L-a văzut toată lumea. E prietenul României”

A fost petrecere mare sâmbătă după amiază în familia extinsă a PNL. Fiica ministrului Energiei, Virgil Popescu, Cristina s-a căsătorit religios cu un cetățean austriac, evenimentul fiind urmat de o petrecere cu fast într-un resort de lângă București, aflat pe marginea lacului Cernica.

Potrivit surselor Libertatea, la eveniment au venit până în 300 de invitați. „A fost toată conducerea partidului, toți, miniștrii, lideri, parlamentari. Mai puțin, premierul Ciucă. El nu vine la așa ceva. Nu a fost nici la Anisie”.

Dar pe lângă „suflarea” penelistă, o apariție-surpriză a fost cea a însărcinatului pentru afaceri al Ambasadei SUA la București, David Muniz, practic omul care conduce reprezentanța americană în România, în absența unui ambasador trimis în România.

David Muniz a venit în vara lui 2020 la București

Prezența însărcinatului pentru afaceri al Ambasadei americane nu a trecut neobservată și a stârnit mirarea unora dintre cei prezenți la eveniment. „Toată lumea era în jurul lui. Eu nu-mi aduc aminte să mai fi fost, să-l mai fi văzut pe la un asemenea eveniment”, a declarat pentru Libertatea, un lider liberal.

Recomandări FOTOREPORTAJ. Imagini cu şantierul din jurul „Golden Gate” de Brăila. Podul ar trebui terminat până în decembrie

„Da, a fost. L-a văzut toată lumea. E un prieten al României, nu văd de ce nu ar fi participat”, a declarat un alt lider liberal pentru Libertatea.

Ministrul Virgil Popescu a postat pe contul său de Facebook imagini de la ceremonia religioasă în care își îmbrățișează fiica, dar în care apare și mirele.

Foto: Virgil Popescu/Facebook

Petrecere într-un local, pe malul lacului Cernica

Evenimentul a început pe la ora 16.00 și s-a desfășurat la Colonial One Cernica, o locație aflat în apropierea Mănăstirii Cernica, pe malul lacului. Resortul are, potrivit descrierii de pe site, 8.000 de metri pătrați, două saloane pentru evenimente, unul mai mare, de 300 de persoane, și unul mai mic, de maximum 120 de persoane. Primul are și acces la o piscină în aer liber.

Colonial One Cernica Foto: Facebook

Recomandări Un etnic român din Odesa povestește pentru Libertatea ce s-a schimbat în capitala maritimă a Ucrainei după 6 luni de război

Cine este Virgil Popescu

Virgil Popescu a fost propus ministru al Energiei în noiembrie anul trecut, devenind astfel membru cu drepturi depline, din partea PNL, în cabinetul condus de Nicolae Ciucă. Originar din Drobeta Turnu-Severin, Popescu este absolvent Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București și deține un doctorat în management la Facultatea de Științe Economice de la Universitatea din Craiova. Popescu se află la al doilea mandat consecutiv de deputat, prima oară fiind ales pe listele PNL la alegerile parlamentare din anul 2016.

Ministrul Energiei este unul dintre cei mai contestați membri ai Executivului. Săptămâna trecută, vicepreședintele PSD Mihai Tudose declara, potrivit Digi 24, că “se impunea remanierea lui Virgil Popescu”, adăugând: “O mare parte din haosul de astăzi i se datorează”. Popescu este contestat nu doar de către colegii de la guvernare, ci și de USR.

Tot săptămâna trecută, USR a anunțat că depune moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Liderul USR Cătălin Drulă l-a numit, în declarația în care a anunțat depunerea acestei moțiuni, “groparul sectorului energetic”.

Totodată, întrebat, la sfârșitul lunii august, de către reporterii prezenți la Palatul Victoria dacă se teme de o eventuală remaniere în contextul în care era atacat de PSD, Virgil Popescu a răspuns: “Nu îmi este teamă decât de Dumnezeu”.

Recomandări De ce haiducii și punk-ul au prins mai bine în Oltenia. Meditații de la fața locului

Cine este David Muniz

Potrivit site-ului Ambasadei SUA în România, Însărcinatul cu Afaceri al SUA în România, David Muniz, lucrează de peste 20 de ani în Departamentul de Stat al SUA.

A sosit la București în anul 2020, în luna iulie. Înainte de asta, a lucrat ca adjunct interimar al Asistentului Secretarului de Stat pentru Afaceri Regionale și Multilaterale, în cadrul Biroului pentru contraterorism, unde a deținut și funcția de director al Oficiului de Afaceri Regionale pentru Asia Centrală/de Sud și Orientul Apropiat.

În perioada 2015-2018, acesta a fost Adjunct al Șefului Misiunii Diplomatice de la Ambasada SUA din Albania.

David Muniz a studiat limbile albaneză, sârbo-croată și rusă.

Este absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea din Georgia și, conform aceleiași surse, a primit numeroase distincții acordate de către Departamentul de Stat, printre care se numără “Superior Honor Awards”.

Libertatea a contactat reprezentanții Biroului de Presă ai Ambasadei SUA în România pentru a afla mai multe detalii referitoare la prezența lui David Muniz la acest eveniment. Am încercat să luăm legătura și cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe acest subiect.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este soția unui celebru milionar din România

Playtech.ro ȘOC! Vestea momentului despre Cristian Cioacă. HALUCINANT ce se întâmplă cu polițistul care ar fi omorât-o pe Elodia

Observatornews.ro Afacerea cu care două românce, noră şi soacră, au dat lovitura în Italia. Loredana și Beatrice au găsit reţeta succesului: ''Se trăiește foarte bine''

Știrileprotv.ro Un pod de autostradă a fost construit în jurul unei case. De ce a refuzat proprietarul să se mute

FANATIK.RO Dramele românilor din perioada în care Ceaușescu făcea economie pentru plata datoriei de miliarde de dolari: “Ne-a umilit! Era foarte frig”

Orangesport.ro FOTO | Soţia unui cunoscut arbitru a postat imagini necenzurate. Ce poze a urcat pe net

HOROSCOP Horoscop 4 septembrie 2022. Leii nu are rost să se întoarcă din drumul lor, nici măcar de dragul unor persoane care susțin că sunt de partea lor

PUBLICITATE Vodafone și-a diversificat oferta de electronice și electrocasnice smart! Ce găsești acum în magazine