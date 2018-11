Delia are 6 ani și a fost abandonată la naștere din cauza handicapului grav. Fetița nu are mânuțe și un picior. Cu toate acestea, copila cu păr blond, buclat și cu gropițe în obraji merge la o școală obișnuită, și nu la una pentru copii cu nevoi speciale. Libertatea v-a prezentat pe larg, la începerea noului an școlar, situația ei, iar reportajul nu a rămas fără ecou. Delia a primit în dar un scăunel special pentru orele de curs.