Ceremonia de la Turnul Londrei, în cadrul căreia a primit premiul Florin Morariu, a fost oficiată de Sir Kenneth Olisa, în absența Majestății Sale. Românul a fost decorat, alături de alți doi britanici, o femeie și-un bărbat, „pentru ajutorul acordat altora în timpul unui atac terorist”.

În seara zilei de 3 iunie 2017, Florin nu doar că a adăpostit mai mult persoane în brutăria din Londra în care lucra, dar l-a și pus pe fugă pe unul dintre atacatori.

În urmă cu puține momente, Florin a povestit, pentru cititorii Libertatea, cum s-a simțit la ceremonia londoneză. „Eu am rămas un om simplu, ca întotdeauna. Și ajungi la un eveniment fastuos, într-o țară străină, iar oamenii se uită zâmbind la tine, te aplaudă, te felicită, te strâng de mână și-ți spun cuvinte calde. E ceva, deosebit”, ne-a spus el.

– Domnule Morariu, cum a fost la eveniment?

– Sincer? Fain! Am avut emoții până în momentul în care am urcat pe scenă. După care, acolo, sus, am uitat de tot.

– Atmosfera?

– Frumoasă. Vă dați seama că pentru mine, ca și pentru cei prezenți, a fost vorba de ceva de suflet. Îți revin în minte o parte dintre momentele pentru care ai ajuns pe scenă, care nu sunt prea plăcute, dar apoi te uiți la oameni, îi vezi zâmbind, aplaudând… Până la urmă, așa cum se spune, viața învinge moartea! Iar oamenii vor câștiga mereu lupta cu cel rău. Revenind la întrebare, au fost aproximativ 200 de oameni, a fost un eveniment fericit.

– Cum a fost pe scenă?

– Nu stăteai prea mult. O să am înregistrări cu momentul ca să-mi readuc aminte peste ani. Și ca să pot retrăi acele clipe, acum sunt destul de obosit, am venit până în cameră să mă întind un pic, fiindcă a fost o zi plină. M-au aplaudat, m-au felicitat. Pot spune că a fost momentul solemn al vieții mele.

– Ce medalie ați primit?

– Sunt două frunzulițe, ca să zic așa. Probabil, de purtat în momente deosebite ale vieții.

– În zona în care s-au petrecut faptele din iunie 2017 ați ajuns?

– Încă nu. Probabil, în acest week-end. O să am din nou acea tensiune în tot corpul, dar voi merge. Până la urmă, cum învingi răul? Arătându-i că trăiești.

