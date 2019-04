Românul Florin Morariu și alte 22 de persoane, care s-au remarcat în atentatul din 2017, vor primi metaliile acordate de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Ceremonia va avea loc în Turnul Londrei.

Florin Morariu și doi britanici vor primi „Queen’s Commendation for Bravery”, o distincție acordată civililor pentru fapte de curaj.

În programul evenimentului se menționează că Florin Morariu va fi decorat „pentru că a ajutat alte persoane în atacul terorist”. Cu toate acestea, numele său a fost scris greșit.

Distincțiile vor fi înmânate de reprezentantul Reginei Elisabeta a II-a, Lordul-locotenent al Marii Londre, Sir Kenneth Olisa.

Florin Morariu a fost anunțat încă din iulie 2018 că va primi o decorație din partea suveranei Marii Britanii.

În august 2018, Florin Morariu a fost decorat Poliția Metropolitană din Londra pentru faptele de care a dat dovadă în timpul atacului terorist din iunie 2017.

În noaptea de 3 spre 4 iulie 2017, trei indivizi au intrat cu o dubă închiriată în oameni, pe London Bridge. Înarmați cu cuțite, aceștia au început să atace trecătorii și oamenii aflați în localurile din Borough Market.

Florin Morariu muncea atunci într-o brutărie din Londra, în zona London Bridge unde a avut loc atacul terorist. El a reușit să filmeze cu telefonul mobil momentele de coșmar de pe străzile din capitala Angliei. În filmare, românul le-a spus colegilor săi cum l-a lovit pe unul dintre teroriști care înjunghiase o persoană.

„Adu-mi parul ăla pe care îl am sub masă! Făcălețul ăla tare, de sub masă, adu-l încoace!”, spunea atunci Florin Morariu.