Exercițiile se desfășoară periodic

Ministerul avertizează că astfel de exerciții se desfășoară periodic și nu au legătură cu situația de securitate din regiune.

„În perioada 12-20 octombrie, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov se va desfăşura exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, a transmis, marţi, Ministerul Apărării.

Scopul exercițiilor

Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate, a precizat sursa citată.

În acest context, rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, care vor fi convocaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi, vor participa, timp de o zi, la activităţi specifice de pregătire.

„În municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov exerciţii similare s-au mai desfăşurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au mai avut loc alte două exerciţii MOBEX, în luna mai, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt, iar în luna septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş”, a mai transmis ministerul.

Secvență de antrenament cu rezerviști, pe 17 octombrie

Joi, 17 octombrie, se va desfăşura o secvenţă de antrenament cu rezervişti, în Poligonul Coada Izvorului, judeţul Prahova

„Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activităţi care, reiterăm, au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, recomandăm cetăţenilor interesaţi să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informaţii referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, a mai transmis MApN.

