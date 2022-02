Știri România Interviu | Expertă internaţională în boli infecţioase: „Omicron va fi ca o tornadă și în România. Toți cei peste 60 de ani trebuie să se vaccineze” De Alexandra Nistoroiu, . Ultimul update Vineri, 04 februarie 2022, 13:22

„Omicron este atât de transmisibil, încât toţi vom fi expuşi - ne vom infecta, cel puţin 80%. Vaccinurile sunt însă în continuare eficiente împotriva formelor grave, spitalizare și decese”, explică Annelies Wilder-Smith, profesor de boli infecţioase emergente la London School of Hygiene and Tropical Medicine şi la Institutul de Medicină Socială şi Preventivă din Elveţia. Experta vorbește, într-un interviu pentru Libertatea, despre cel mai optimist scenariu, dar și cel mai pesimist, cu privire la evoluția pandemiei. Pentru România are un singur mesaj: vaccinați-vă vârstnicii!