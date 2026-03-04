Potrivit scrisorii, publicată pe site-ul Counterfactual, declarațiile comisarului, formulate în interviuri, dezbateri parlamentare și pe rețelele sociale, contrazic dovezile științifice. „Aceste afirmații nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un tipar de dezinformare care poate influența grav reglementările europene”, avertizează experții.

Scrisoarea explică faptul că țigările combustibile produc aproximativ 7.000 de substanțe chimice, dintre care cel puțin 158 sunt toxice sau cancerigene. În contrast, produsele fără ardere reduc semnificativ expunerea consumatorilor la acești compuși nocivi. Constatările sunt susținute de instituții de prestigiu precum Bundesinstitut für Risikobewertung din Germania, Institut National du Cancer din Franța, Royal College of Physicians din Anglia și altele.

Mai mult, experții resping afirmațiile lui Várhelyi privind cazuri de bronșiolită obliterantă asociată vapingului în Uniunea Europeană. Aceștia subliniază că substanța responsabilă pentru această afecțiune este interzisă în produsele comercializate legal pe piața UE.

Specialiștii avertizează că declarațiile eronate ale comisarului pot influența negativ modificările propuse pentru Directiva privind produsele din tutun și legislația privind accizele. Ei susțin că, dacă Uniunea Europeană va reglementa produsele fără fum pe baza presupunerii eronate că acestea au riscuri similare cu fumatul, vor fi impuse restricții disproportionate asupra unor alternative mai sigure.

Această abordare ar putea limita accesul pentru 90 de milioane de fumători europeni la opțiuni mai puțin nocive, reducând semnificativ șansele de a diminua rata deceselor premature asociate fumatului, care se ridică la peste 700.000 anual în UE. De asemenea, reglementările stricte ar putea stimula piața ilegală, punând în pericol sănătatea publică și afectând negativ piața internă europeană.

Semnatarii solicită Comisiei Europene să rectifice public declarațiile lui Várhelyi și să se asigure că politicile instituției sunt bazate pe dovezi științifice solide. Potrivit acestora, „astfel de afirmații pot eroda credibilitatea UE”, inclusiv în cadrul Convenției-cadru a OMS pentru Controlul Tutunului.

„Sănătatea a milioane de cetățeni europeni depinde de deciziile Comisiei”, subliniază experții. Aceștia cer Uniunii Europene să aleagă între perpetuarea unor informații nefondate și implementarea unor politici bazate pe știință, un pas esențial pentru reducerea impactului devastator al fumatului asupra sănătății publice.