„În legătură cu motivele pentru care am copiat, vreau să lămuresc faptul că, personal, nu am copiatul în sânge. Sunt conștientă că tot ce nu învăț acum, va trebui să învăț mai târziu. Pentru mine a fost o măsură de prevenție pentru a nu fi neîndreptățită”, afirmă studenta în scrisoare.

„Știam că se copiază online și nu voiam să ajung la taxă din cauza celor care copiau, nu ar fi fost corect. A fost o ambiție care m-a costat. Este amuzant pentru că mulți dintre noi suntem exact tipologia de persoană pe care mulți dintre dumneavoastră o apărați și am ajuns în situația asta din cauza unor lipsuri ale sistemului de învățământ, care nu ne poate garanta o evaluare corectă și obiectivă. Vă garantez că au fost exmatriculați copii foarte buni, care trebuie neapărat să continue în acest domeniu și care au șanse să schimbe țara asta în bine (nu mă refer la mine, eu am fost mediocră)”, spune tânăra, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Deși recunoaște frauda, studenta spune că „există multe motive pentru care această decizie nu este una corectă: felul în care au fost obținute probele, persoanele care au constatat frauda, inclusiv un precedent de anul trecut, din sesiunea din vară, desfășurată tot online. Regulamentul nici măcar nu este adaptat modului de evaluare în sistem online. În ceea ce privește precedentul, studenții care au trecut printr-o situație asemănătoare în vară au primit doar sancțiuni de formă (retragerea dreptului la cămin, trecerea la taxă pentru cei care erau la buget etc.), deși li s-a aplicat același regulament, în care singura sancțiune pentru fraudă este exmatricularea”.

„Ce se va schimba de acum înainte? Modalitatea de copiat, atât, nu am inventat noi copiatul. Cauza este problema, nu efectele, iar până când aceasta nu va fi tratată, efectele vor continua să existe. Grilele nu evaluează cunoștințele, dar ce mai contează, nu? Important e să se facă evaluarea repede si superficial. Am vrut să îmi îngheț anul, tocmai pentru că mă gândeam că nu se face treabă în sistem online, dar am avut noroc de o grupă cu oameni de calitate și nu am putut să mă țin de plan. Acum, suntem legați pentru totdeauna prin această întâmplare. Am greșit, dar nu merităm să fim tratați ca niște lepre ale societății. Cred cu tărie că suntem niște victime ale sistemului și sunt de acord ca o reformă în sistemul de învățământ să înceapă cu noi, dar nu mai sunt naivă să cred că asta s-ar putea întâmpla”, concluzionează studenta.

Cei 45 de studenți de la Facultatea de Drept au fost propuși spre exmatriculare pe 23 februarie pe motiv de fraudare a mai multor examene. Decizia a fost oficializată pe 2 martie.



Citeşte şi:

Sorin Cîmpeanu: Se va emite ordinul care stabileşte evaluările pentru clasele a doua, a patra şi a şasea

O hartă a petițiilor fără efect. 21 de străzi din București unde oamenii au cerut schimbări de la Administrația Străzilor și au primit promisiuni sau nimic

România are 15 anchetatori specializați pentru audierea copiilor abuzați sexual și mii de victime în fiecare an. „Față de Norvegia, Franța, nici la grădiniță nu suntem”

PARTENERI - GSP.RO Motivul dispariției lui Chivu din prim-plan! Decizia de ultimă oră „Asta l-a îndepărtat”

Playtech.ro Medicul lui Adi Bărar, mărturii ȘOCANTE despre ultimele lui clipe. Ce i-au descoperit, de fapt, înainte să moară

Observatornews.ro Acuzații grave: Pacienți cu Covid sedați și legați de pat, la Sibiu. ”Am vazut cum se omoară oameni prin sedare”

HOROSCOP Horoscop 9 martie 2021. Peștii ar putea provoca situații deosebit de complicate pentru cei din jur

Știrileprotv.ro Surse: Guvernul vrea să introducă restricții mai dure în România

Telekomsport Fosta soţie a marelui campion al României, vedetă pe site-urile pentru adulţi! "Nu sunt 'călugăriţă'. Îmi place". De ce face asta şi cum a reacţionat familia FOTO