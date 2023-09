Ucraina a spus la acel moment că explozia fusese provocată de o rachetă rusească.

Acum, cotidianul New York Times prezintă o versiune diferită a evenimentelor.

„Dovezile strânse şi analizate de The New York Times, inclusiv fragmente de rachetă, imagini din satelit, relatări ale martorilor şi postări pe reţelele sociale, sugerează cu tărie că lovitura catastrofală a fost rezultatul unei rachete antiaeriene ucrainene rătăcite, trasă de un sistem de lansare BUK”, a relatat publicaţia americană.

Potrivit unor experţi în domeniul apărării aeriene citați de NYT, rachete precum cea care a lovit Kostiantinivka pot devia de la traseu din diferite motive, precum o defecţiune electronică sau o aripă de ghidare care se strică sau se rupe în timpul lansării.

Conform NYT, filmările de pe camere de supraveghere au arătat racheta zburând spre Kostiantinivka din direcţia teritoriului controlat de ucraineni, nu din spatele liniilor ruse.

The New York Times mai citează dovezi conform cărora, cu câteva minute înainte de lovitură, armata ucraineană lansase din oraşul Drujkivka, la 16 km nord-vest de Kostiantinivka, două rachete sol-aer spre linia frontului trupelor ruse.

De asemenea, doi martori au spus că au văzut rachetele fiind trase din Drujkivka în direcţia liniei ruse a frontului în momentului loviturii. Rachetele s-au îndreptat în direcţia Kostiantinivka, a spus unul dintre martori.

În urma apariției articolului NYT, Serviciul de Securitate al Ucrainei a precizat că lovitura a fost efectuată de Rusia cu un sistem de rachete S-300.

„SBU investighează încă o crimă de război a Federației Ruse, care se referă la bombardarea pieței din Kostiantinivka de către ruși la 6 septembrie. Potrivit anchetei, inamicul a lovit acest obiect civil cu o rachetă S-300. Acest lucru este dovedit, în special, de fragmentele identificate ale rachetei recuperate la locul tragediei”, a transmis SBU, citat de Pravda.

La rândul său, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, a spus pe Twitter că o anchetă este în desfășurare, iar un astfel de articol duce „la amplificarea teoriilor conspirației”.

„Fără îndoială, apariția articolelor în mass-media străină care pun la îndoială la implicarea Rusiei în atacul asupra Kostiantinivka duce la amplificarea teoriilor conspirației și, prin urmare, necesită o examinare și o evaluare juridică de către autoritățile de investigație. Societatea va primi cu siguranță un răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat exact în Kostiantinivka. Ca și în miile de alte cazuri de atacuri rusești asupra țării noastre, ca parte a unui război neprovocat”, a transmis Mihailo Podoliak.

