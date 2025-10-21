Primele ipoteze ale anchetei

Locatarii blocului au relatat experiențe terifiante în momentul exploziei. Paraschiva Popa, administratorul blocului, a descris: „Am auzit o bubuitură, deci nu pot să vă explic în cuvinte ce bubuitură puternică, n-am auzit în viaţa vieţilor mele aşa ceva. N-am apucat decât să ridic capul sus. A început un tavan să cadă, Doamne, ce perete…”

Mihai Marian, un alt locatar, a sugerat: „Emanația de gaze a plecat de la subsol. Deci, să se verifice conductele de gaze din pământ, să se verifice instalația electrică din pământ, scurt circuitul din pământ, poate să fi afectat conducta de gaze” . Aceste declarații par să fie în concordanță cu primele constatări ale anchetatorilor.

Conducta de gaze, lângă cablurile electrice și țevile de apă

În imaginile prezentate de Observator News, se poate observa șanțul din care specialiștii INSEMEX au extras conducta de gaze care alimenta blocul. Aceasta prezenta mai multe fisuri. Conducta era conectată la rețeaua principală și trecea prin același tunel subteran cu cablurile electrice și țevile de apă.

Experții suspectează că un scurtcircuit la un cablu electric ar fi putut cauza fisurarea conductei de gaz. Acumularea de gaz din subteran s-ar fi propagat apoi prin coloana verticală a blocului, fiind blocată undeva deasupra etajului 5.

Gazul ar fi ieșit printr-un grilaj de ventilație, acumulându-se într-un apartament, ceea ce a dus în final la explozie.

Filmul orelor de dinainte de explozie

Locatarii au confirmat că problemele au început joi dimineață cu o pană de curent. Paraschiva Popa a menționat: „După aceea i-a dat drumul, dar cu o fază puternică. La etajul 6, la apartamentul 96 i s-a ars frigiderul”.

Echipa Distrigaz a sosit la bloc după ora 9.00, închizând și sigilând al doilea robinet al conductei de gaze din exteriorul clădirii.

Pompierii au detectat acumulări de gaze în subsol, dar nu au observat flăcări. O firmă privată a fost chemată pentru a investiga scurgerile, dar a plecat fără a rezolva problema.

Concluzii și responsabilități

Avocatul Beatrice Comăniceanu a comentat: „Nu cred că este suficient să vii, să pui un sigiliu şi să pleci. Trebuie să te apuci de treabă, trebuie să vezi care este motivul, trebuie să evacuezi. Probabil şi ISU are o vină că doar au venit, au constatat şi nu au solicitat evacuarea celor din blocul respectiv.”

În prezent, anchetatorii continuă investigațiile, verificând fiecare detaliu pentru a stabili exact cauzele și responsabilitățile în acest incident tragic. Mașinile din parcare au fost ridicate, iar o mare parte din dărâmături au fost îndepărtate. Rămâne de stabilit dacă structura de rezistență a blocului a fost afectată de eventuale lucrări neautorizate în apartamente.





