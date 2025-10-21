Mirela se plângea de mirosul de gaz din bloc

Ieri, când familia a mers să ridice trupul neînsuflețit de la INML, mama tinerei a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Femeia a vorbit cu fiica ei cu o zi înainte de tragedie, atunci când Mirela se plângea de mirosul de gaz din bloc.

Tânăra i-a spus că nu știa cum urma să fie situația până a doua zi și a rugat-o să o sune ca să vadă dacă se mai trezește. „Nu știu dacă cineva a făcut ceva, nu știu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva, dar mirosea cu două zile înainte a gaz. Foarte puternic! Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea n-a avut la ce să își facă un ceai, am o conversație împreună cu o cunoștință, unde seara îi spune: Miroase foarte tare a gaz în bloc și nu știu cum o fi până mâine-dimineață. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc. Este suficient”, a povestit femeia.

Răzvan, fratele Mirelei, care era cu sora lui în momentul exploziei din Rahova, a fost rănit. Băiatul de 17 ani a fost, inițial, internat la Spitalul Grigore Alexandrescu, însă sâmbătă medicii l-au externat.

Potrivit Observatornews.ro, tânăra de 24 de ani se pregătea de nuntă. Acum, familia o va înmormânta pe Mirela în rochie de mireasă.

Trei femei au murit în explozia din Rahova

Bilanțul deflagrației de vineri, 17 octombrie, care a devastat un bloc din cartierul Rahova din București este unul tragic. Trei persoane au murit în urma exploziei, iar alte 20 au fost rănite. Dintre acestea, 15 au fost transportate la spital. Alte șapte persoane au primit îngrijiri medicale la un centru de asistență din proximitatea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, fără a fi transportate la spital.

Explozia a dus la evacuarea totală a blocului, considerat cu risc de colaps. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că PMB va contracta o firmă specializată pentru demolarea parțială a blocului afectat, însă lucrările vor putea începe abia după ce se termină ancheta.

Procurori: În acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care instrumentează dosarul privind explozia din blocul din cartierul bucureştean Rahova, a transmis că, deocamdată, nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova. Procurorii spun că nu sunt indicii că deflagrația a fost provocată de prezenţa sau folosirea de material exploziv.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut că urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem, informează, luni, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

„În acest moment al cercetărilor nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informaţiile de interes public vor fi comunicate”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Procurorii fac precizarea că „nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezenţa ori folosirea de material exploziv”.

În cadrul dosarului penal, a fost realizată identificarea tuturor celor trei femei care au murit în explozie.





